Do środy, od początku czerwca, utonęło 16 osób - poinformowała w środę PAP szefowa Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz.

Jak powiedziała Adamkiewicz, w sobotę utonęły trzy osoby, w niedzielę sześć, w poniedziałek dwie, we wtorek jedna, a w środę cztery.

RCB w związku z utonięciami przypomina o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, takimi jak zakaz wchodzenia do wody po alkoholu, czy innych środkach odurzających, czy zakazie skakania do wody w nieznanych nam miejscach. Należy pływać tylko w wyznaczonych dla tego miejscach. RCB przestrzega też przed wypływaniem daleko od brzegu na dmuchanym materacu i zaleca, aby zawsze stosować się do pleceń ratowników oraz aby zawsze zakładać kamizelkę, kiedy pływamy na kajaku czy rowerze wodnym.