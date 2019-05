"Było już ponad 700 interwencji, zgłoszenia mamy w każdym powiecie; w nocy zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim" - przekazał komendant małopolskiej PSP st. bryg. Marek Bębenek na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Krakowie z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. W Małopolsce jest najtrudniejsza sytuacja pogodowa, jednak niepokojące sygnały docierają także z innych województw - w szczeólności śląskiego i podkarpackiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Posiedzenie sztabu kryzysowego /Beata Zawrzel /Reporter

Na początku posiedzenia sztabu kryzysowego, które zwołano w związku z sytuacją wywołaną intensywnymi opadami deszczu, szef rządu wysłuchał raportu komendanta małopolskiej Straży Pożarnej. Bębenek przekazał, że do godz. 6 rano małopolska straż podjęła 735 interwencji.

Reklama

Sytuacja na Południu Polski jest bardzo trudna:



Południe Polski walczy z ulewami 1 9 Stopień Wodny Kościuszko, jeden z elementów kaskady Górnej Wisły w Krakowie Autor zdjęcia: /Łukasz Gągulski Źródło: PAP 9

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała podczas konferencji prasowej w czwartek, że w wyniku podtopień w gminie Wadowice Górne koło Mielca ewakuowano 18 osób, w tym pięcioro dzieci. "Ewakuowani są w bezpiecznym miejscu, ich stan jest bardzo dobry" - zapewniła.



"Około 70 proc. powierzchni gminy znajduje się w warunkach podtopienia" - dodała.



Od ponad doby strażacy i żołnierze uszczelniają wyrwę w grobli stawu we wsi Izbiska w gminie Wadowice Górne. Do szerokiej na siedem-osiem metrów wyrwy przy użyciu ciężkiego sprzętu są wrzucane m.in. kamienie i gruz. Uszczelnianie może zostać zakończone jeszcze w czwartek.

Przed zagrożeniem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Opady mogą dojść do 120 mm na metr" - czytamy.

Zgodnie z przekazanymi w czwartek w południe informacjami Urzędu Miasta Krakowa, w tej chwili miasto dysponuje m.in. 470 m sześc. piasku i 120 tys. worków na piasek. Do godz. 6 magazyn wydał 300 worków z piaskiem i cztery rękawy przeciwpowodziowe. Przygotowanych do wydania jest kolejnych blisko 1,2 tys. worków z piaskiem.

Z informacji przekazanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa i prognoz hydrologicznych stan wody do godz. 12 wzrośnie do 3,6 m. Osiągnięcie stanu ostrzegawczego Wisły na Bielanach (3,7 m) szacowane jest na godzinę 15.

Model hydrodynamiczny prognozuje osiągnięcie maksymalnego poziomu w sobotę, 25 maja o godz. 6 na poziomie 5,54 m (stan alarmowy obowiązuje od 5,2 metra).

W Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rozrywka 26 pełniony jest całodobowy dyżur pod numerem telefonu: 12 616 59 99.

Premier wizytuje zagrożone tereny:



Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wizytuje zbiornik retencyjny Bieżanów / Łukasz Gagulski / PAP

RCB: stan alarmowy przekroczony na 28 wodowskazach w dorzeczach Wisły i Odry



Poziom wody przekroczył stan alarmowy na 26 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i dwóch w dorzeczu Odry - poinformowało w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Stan ostrzegawczy jest przekroczony w dorzeczu Wisły na 53 stacjach, a w dorzeczu Odry na 23 stacjach.

Wezbrania na rzekach występują głównie na południu Polski, gdzie z powodu intensywnego deszczu od środy dochodzi do podtopień.

Stan alarmowy nie jest jednoznaczny z sytuacją powodziową, jednak informuje o takim zagrożeniu. Według IMGW jeszcze w czwartek można się spodziewać dalszego wzrostu poziomu wód.

Zalane bulwary wiślane 1 6 Sytuacja pogodowa w Krakowie Autor zdjęcia: ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS Źródło: East News 6

O godz. 12:30 w Bielsku-Białej minister Joachim Brudziński, wspólnie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem i komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Jackiem Kleszczewskim, wezmą udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego - informuje MSWiA.

IMGW wydał nowe komunikaty pogodowe. Wynika z nich, że deszczowy front przenosi się na wschodnią część Polski. Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest na południu - w Małopolsce, znaczącej części Śląska i na południu Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami i burzami. Cały pas wschodni do środkowej części woj. warmińsko-mazurskiego, niemal całego Mazowsza, wschodniej części woj. łódzkiego i zachodniego Śląska może spodziewać się burz z gradem.



Ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego stopnia wystepują na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. Drugi stopień ostrzeżeń ogłoszono na Lubelszczyźnie.



Z powodu intensywnych opadów deszczu ruch autobusowy i tramwajowy na ulicy Lubicz w Krakowie został sparaliżowany. Centrum Krakowa stoi w korkach - podaje "Dziennik Polski".



Jak informuje rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, w powiecie gorlickim nieprzejezdna jest droga wojewódzka 981 od miejscowości Sędziszowa do miejscowości Pławna. Objazd wyznaczono, w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na trasie Bobowa-Zborowice przez miejscowość Siedliska.



Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na obszarze miasta.



Wisła zalała bulwary w okolicy Salwatora, Wawelu, ronda Grunwaldzkiego - informuje na Twitterze dziennikarz Onetu.



"Będziemy na bieżąco monitorować zagrożenie powodziowe: chcemy pomóc wszystkim ludziom na miejscu" - powiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się też do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, aby udał się na południe woj. śląskiego i osobiście nadzorował tam służby.

"Miejmy nadzieję, módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać" - dodał.

Wojewoda małopolski podczas posiedzenia sztabu: Jesteśmy gotowi do tego, aby wspierać powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego. Ten apel, który wczoraj kierowałem do szefów gmin i powiatów - jesteśmy gotowi do współpracy, do wspierania sprzętem, do wspierania także tym co najbardziej potrzebne jeśli chodzi o umacnianie wałów".

"Mamy duży zapas worków na piasek, ponad 3 mln worków, które są w dyspozycji, oprócz tego są zasoby w poszczególnych sztabach powiatowych i gminnych, ale także w sztabach Straży Pożarnej, tak, że myślę, że tu jesteśmy zaopatrzeni" - dodał.

Tymczasem w sieci pojawiają się zdjęcia z Krakowa. Stan poziomu wody w Wisle wygląda bardzo niepokojąco:



"W każdym powiecie mamy zgłoszenia" - powiedział. Komendant małopolskiej PSP podkreślił, że w nocy ze środy na czwartek do 53 zwiększyła się liczba interwencji w powiecie wielickim.

W akcjach uczestniczyło 3 100 strażaków. "Zwiększonej liczby zdarzeń na godz. 6 rano w woj. małopolskim w skali makro nie odnotowaliśmy" - dodał.

Pytany przez premiera, jak wygląda sytuacja w południowych powiatach Małopolski, gdzie zapowiadane są najbardziej intensywne deszcze. "Tu mamy pojedyncze zgłoszenia. Typowe podtopienia" - powiedział.

"Może się sytuacja zmienić w skali województwa" - zaznaczył komendant. Jak przekazał, "klapy" Wisły w Małopolsce zachodniej zaczynają się zamykać. "Wszystkie dopływy do Wisły w tym przypadku zaczną robić tzw. cofkę, czyli woda będzie zawracać" - wyjaśnił. "Tam już przegrupowaliśmy dzisiejszej nocy odpowiednie środki, które nam pozwolą przeczekać niekorzystną aurę" - powiedział.

Według synoptyków, w czwartek w Małopolsce nadal będzie padać miejscami bardzo intensywny deszcz. Pogoda ma się poprawić w piątek.

Sytuacja na południu Polski nie należy do najłatwiejszych. W województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim wciąż obowiązują najwyższe alerty IMGW.



Na dziesięciu rzekach Małopolski na 11 wodowskazach są przekroczone stany alarmowe. Dla mieszkańców jeszcze w tej dobie nie oznacza to niebezpieczeństwa, przy czym jeśli deszcze nie ustaną w najbliższych dwóch dobach, mogą wystąpić liczniejsze zjawiska podtopień i zalań - powiedziała w czwartek dziennikarzom dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Sikora.



Alarmy powodziowe wprowadziły w czwartek także władze samorządowe Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz Oświęcimia. Rzeki przekroczyły tam znacząco stany alarmowe. Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń podał, że w kilku miejscach pojawiły się rozlewiska.