Do 12 stycznia 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku niesamorządowym - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zdjęcie Marlena Maląg /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Minister podkreśliła, że rządowi zależy na żłobkach samorządowych, ale chce również wspierać tych rodziców, którzy wybierają żłobki niesamorządowe.

"Zachęcamy przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, by powstawały nowe żłobki, ale także zależy nam na tym, by rodzice płacili za te żłobki jak najmniej" - zaznaczyła Marlena Maląg.

Szefowa resortu wyjaśniła, że uruchomienie kolejnego modułu w programie "Maluch plus" przewiduje dopłatę w wysokości 100 zł do każdego dziecka w żłobku niesamorządowym.

W 2020 r. na program "Maluch plus" przeznaczono 400 mln zł, ale - jak powiedziała minister - nie jest wykluczone, że tych pieniędzy będzie więcej. "Budżet na program może zostać utrzymany na poziomie tegorocznym, czyli 450 mln zł" - podkreśliła szefowa resortu rodziny.



"Patrząc na dzisiejszy rynek pracy, kiedy mamy rynek pracownika, matki powinny mieć wybór pomiędzy pozostaniem w domu z dzieckiem, a pójściem do pracy. Chodzi więc o to, by miejsc żłobkowych było jak najwięcej, by ich brak nie utrudniał matkom podejmowania decyzji" - zaznaczyła minister.



Dotychczas w ramach programu "Maluch plus" uruchomiono 200 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.



Wnioski można zgłaszać do 12 stycznia 2020 r. Zostaną rozpatrzone do końca miesiąca.