Trwa sesja plenarna polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych

Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w piątek w Warszawie ok. godz. 13.30 rozpoczęła się sesja plenarna polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Wcześniej odbyły się rozmowy dwustronne Morawieckiego i Merkel.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i kanclerz Niemiec Angela Merkel wraz z ministrami pozują do pamiątkowego zdjęcia w KPRM w Warszawie /Paweł Supernak /PAP

Są to już XV polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe.

Około godz. 15 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się konferencja prasowa z udziałem premiera Morawieckiego oraz szefowej niemieckiego rządu. Ostatnim punktem wizyty Merkel ma być złożenie wieńców przez szefów obu rządów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Deklaracja polsko-niemiecka a sprawa wraku Tu-154M

W wywiadzie opublikowanym w piątek na portalu TVP Info szef polskiego rządu został zapytany m.in. jak ocenia relacje polsko-rosyjskie. "Oczywiście nie oceniam ich dobrze, ale też widzę, że rośnie wymiana handlowa pomiędzy naszymi krajami, to jest ważne. Czekamy na bardzo poważne gesty ze strony rosyjskiej" - odpowiedział.

Premier nawiązał też do odbywających się w piątek w Warszawie polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. "Między innymi dzisiaj chociażby chcemy, żeby w deklaracji polsko-niemieckiej ujęta została sprawa wraku, zwrotu naszego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Chcemy, żeby to się znalazło w deklaracji polsko-niemieckiej, żeby posłać sygnał w kierunku Rosji również, że to jest stanowisko - ostatnio Zgromadzenie Rady Europy, rezolucja w tej sprawie - to jest stanowisko, które podzielają właściwie wszystkie kraje europejskie" - powiedział Morawiecki.

W kontekście relacji polsko-niemieckich premier Morawiecki został zapytany o temat gazociągu Nord Stream 2.

"My bardzo jednoznacznie pokazujemy, że Nord Stream nie służy Europie, że jest to gazociąg, który dodatkowo uzależni Europę od rosyjskiego gazu" - powiedział szef rządu. Jak dodał, być może Niemcy zaczęli też to rozumieć, ponieważ coraz częściej mówią o budowie wielkiego terminala na Morzu Północnym, który - jak zaznaczył premier - ma służyć jednocześnie zdywersyfikowaniu źródeł dostaw gazu do Niemiec, a więc zmniejszeniu uzależnienia od Rosji. "To jest to, co my robimy, nasz terminal im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego właśnie temu ma służyć. Czyli Niemcy w tym kontekście poszli tym samym tropem" - podkreślił Morawiecki.

Piąte spotkanie w roku

Piątkowe spotkanie Morawieckiego z Merkel jest już piątym ich spotkaniem w tym roku. Ostatnie miało miejsce w połowie października w Brukseli na marginesie unijnego szczytu. Szef polskiego rządu i kanclerz Niemiec spotkali się wcześniej w drugiej połowie czerwca bieżącego roku w Berlinie przy okazji IX Petersburskiego Dialogu Klimatycznego.

Szefowie obu rządów spotkali się także w marcu, kiedy to z wizytą w Warszawie przebywała kanclerz Merkel oraz w lutym w Berlinie.