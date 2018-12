"Bonifikaty nigdy nie były częścią programu Koalicji Obywatelskiej, to był wniosek radnych PiS. Przekonujcie kolegów do podwyższenia bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa, inaczej to wy będziecie winni krańcowej niesprawiedliwości" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /byszek Kaczmarek / Gazeta Polska /Agencja FORUM

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W pierwszej połowie grudnia Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. We wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji w środę i będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. Sesja Rady Warszawy w sprawie wysokości bonifikaty zaplanowana jest na czwartek, na godz. 10.00. Radni KO zadeklarowali głosowanie za uchyleniem uchwały Rady sprzed kilku dni.

W środę rano prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił na Twitterze, że "bonifikaty nigdy nie były częścią programu KO". "To był wniosek radnych PiS. No, to panowie do boju - przekonujcie kolegów do podwyższenia bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa, inaczej to wy będziecie winni krańcowej niesprawiedliwości. Zaczęliście się już tłumaczyć warszawiakom?" - napisał.

Na ten temat wypowiedział się także na Twitterze radny PiS Sebastian Kaleta.

"Rafał Trzaskowski i cała PO po kompromitacji z oszustwem wyborczym, tj. odebraniem bonifikat, mimo że przyznali je 3 dni przed wyborami, po wycofaniu się z tego politycznego złodziejstwa, żądając zmiany ustawy, za którą sam głosował niecałe 5 miesięcy temu..." - napisał, załączając zdjęcie wyników lipcowego głosowania w Sejmie nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zdobył on poparcie większości klubu PO.

Ustawę uchwalono w sierpniu. W przypadku gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.