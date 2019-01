Trzaskowski: Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie

Nie może być tak, że PiS będzie z pogwałceniem prawa stawiał pomniki czy zabierał ulice; natomiast uważam, że Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie np. przy Muzeum Powstania Warszawskiego - powiedział w środę prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Fot. Marek Lasyk/REPORTER /Reporter

Na początku grudnia Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchylenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ponad 40 zarządzeń wojewody o zmianach nazw ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną - w tym w sprawie zmiany al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego. Uchylenia zmian tych nazw są więc prawomocne. NSA w uzasadnieniu swych orzeczeń wskazał, że WSA prawidłowo uznał, iż zarządzenia wojewody o zmianach nazw ulic podjęto z naruszeniem przepisów, zaś sporządzenie opinii IPN - na której oparto te zarządzenia - było niewłaściwe.

Trzaskowski został spytany w TVN24 czy będzie "zdejmował tabliczki" z nazwiskiem Lecha Kaczyńskiego. "Tak, bo respektuję to, co powiedział sąd. Natomiast nie wykluczam, że Lech Kaczyński będzie miał swoją ulicę w Warszawie, ba, uważam, że powinien mieć swoją ulice w Warszawie. Uważam, że większość warszawiaków by się zgodziła na to, by Lecz Kaczyński mógłby mieć swoją ulicę, na przykład przy Muzeum Powstania Warszawskiego" - odparł.

"PiS zachowuje się jak banda barbarzyńców"

Dodał, że będzie rozmawiał ze stołecznym radnymi czy postacie, które w wyniku decyzji NSA przestały patronować stołecznym ulicom, "zasługują na swoje miejsce w Warszawie".

"Natomiast to nie może być tak, ze PiS będzie z pogwałceniem prawa stawiał pomniki, zabierał ulice, zabierał place, budował Pałac (Saski) bez rozmowy z samorządem. Tak się po prostu nie da" - dodał Trzaskowski.

Według niego w kwestii zmian nazw ulic, PiS zachowuje się jak "banda barbarzyńców". "Zamiast rozmawiać, po prostu idą po bandzie, łamiąc prerogatywy samorządu. Na to zgody nie będzie" - oświadczył.

Zdekomunizowane" nazwy ulic zastąpiono dawnymi nazwami

W Warszawie, w wyniku decyzji NSA oprócz uchylenia zmiany al. Armii Ludowej na ul. Lecha Kaczyńskiego prawomocne stały się m.in. uchylenia zmian nazw ze Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz, Małego Franka na Danuty Siedzikówny "Inki", Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego, 17 Stycznia na Komitetu Obrony Robotników, Teodora Duracza na Zbigniewa Romaszewskiego, Stanisława Kulczyńskiego na Rodziny Ulmów, Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta, Antoniego Kacpury na Stefana Melaka oraz Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej.

W związku z decyzją NSA w połowie grudnia Rada Warszawy przyjęła uchwałę ws. sieci publicznych szkół podstawowych, w której "zdekomunizowane" przez wojewodę nazwy ulic zastąpiono dawnymi nazwami.