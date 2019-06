21 tez to podstawa do dyskusji. Mam nadzieję, że rząd zamiast politycznie się podniecać, przystąpi do rozmowy na temat wzmocnienia samorządności w Polsce, nie jej osłabienia - tak prezydent stolicy Rafał Trzaskowski skomentował w piątek krytyczne głosy obozu rządzącego nt. propozycji części samorządowców.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski /Jacek Dominski/ /Reporter

21 tez zawierających postulaty wzmocnienia niektórych kompetencji samorządów przedstawiono w tym tygodniu na sesji "Samorządna Rzeczpospolita", zorganizowanej w Gdańsku w ramach odbywającego się tam Święta Wolności i Solidarności dla uczczenia 30-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Do propozycji części samorządowców krytycznie odnoszą się politycy obozu rządzącego, m.in. wicepremier Jacek Sasin. "To jest plan niezwykle niebezpieczny dla Polski i Polaków (...) ponieważ ustanawiałby dominację jednej władzy, zamiast równowagi różnych władz" - ocenił w piątek w TVP 1. Według Sasina wygląda to też na - w obliczu niemożności przejęcia władzy w Polsce - próbę "rozmontowania tej władzy na szczeblu ogólnopolskim i przekazania jak największych kompetencji do samorządów", a szczególnie samorządów wielkich miast i województw, gdzie opozycja ma "całkiem duże wpływy".

"Rząd próbuje realizować swoje obietnice za pieniądze samorządów"

Trzaskowski w rozmowie z PAP skomentował, że to rząd próbuje - jak mówił - ograniczyć prerogatywy samorządów, realizować swoje obietnice za pieniądze samorządów, a także "spychać" wszystkie swoje winy i konsekwencje "totalnego braku profesjonalizmu" na barki samorządów.

Jego zdaniem, dokument zaprezentowany przez samorządowców w Gdańsku jest podstawą do dyskusji. "Mam nadzieję, że tutaj zamiast - jak zwykle - znowu politycznie się podniecać, rząd przystąpi do rozmowy na temat wzmocnienia samorządności w Polsce, a nie jej osłabienia" - powiedział.

W Gdańsku na spotkaniu ponad 400 samorządowców z całej Polski - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i marszałków województw - przedstawiono 21 tez, które dotyczyły m.in. pełnego prawa do decydowania o całokształcie spraw lokalnych, przekształcenia Senatu RP w Izbę Samorządową, zniesienia odgórnego ograniczenia kadencyjności, obowiązkowych konsultacji z samorządami i społecznością lokalną wszystkich projektów ustaw i decentralizacji służby zdrowia.

Tezy mają być poddane dyskusji i - po ewentualnych modyfikacjach - zaprezentowane ponownie 31 sierpnia 2019 r. jako postulaty Samorządnej Rzeczpospolitej. "Na ich podstawie przygotujemy projekty ustaw, które złożymy pod obrady nowego parlamentu RP" - poinformowali po gdańskim spotkaniu samorządowcy.