Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości zażądali wyjaśnień od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie awarii kolektorów odprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka". Zwołali w piątek w tej sprawie konferencję twierdząc, że władze miasta odmawiają im informacji na ten temat.

Zdjęcie Nieczystości wpływające do Wisły w pobliżu Mostu Północnego w Warszawie /Piotr Nowak /PAP

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz wskazał, że władze miasta utrudniają samorządowcom należącym do opozycji dostęp do informacji w sprawie awarii systemu oczyszczania ścieków oraz działań Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. "Nie uzyskujemy odpowiedzi (dotyczących awarii - PAP), odmawia się nam prawa do zadawania pytań. Już wiemy, że w przyszłym tygodniu nie będzie sesji Rady Warszawy" - powiedział Jurkiewicz.

Dlatego radny Dariusz Lasocki złożył wniosek o powołanie Zespołu Kontrolnego Rady m.st. Warszawy ws. awarii i jej skutków. "Wnioskuję pilnie o zwołanie posiedzenia Komisji (Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy - PAP) i wystąpienie do Rady m.st. Warszawy o powołanie Zespołu Kontrolnego do zbadania inwestycji (...) i ewentualnych błędów w sztuce budowlanej przy budowie 'Czajki'" - poinformował. Podkreślił, że chodzi o wyjaśnienie, co stało się z infrastrukturą oczyszczania ścieków. W jego ocenie modernizacja oczyszczalni "Czajka", na którą wydano "500 mln euro" może okazać się "fuszerką".

"Trzaskowski nie radzi sobie z zarządzaniem Warszawą"

Radny Sebastian Kaleta stwierdził, że dotychczasowe działania Rafała Trzaskowskiego pokazują, iż "nie radzi sobie z zarządzaniem Warszawą". "Zajmuje się albo ideologią, albo wyjazdami zagranicznymi. Natomiast problemy miejskie, sprawy najbliższe ludzi są na dalszym planie" - powiedział.

Kaleta wskazał, że we władzach MPWiK są prominentni politycy Platformy Obywatelskiej, "jak na przykład (...) Jarosław Jóźwiak (b. wiceprezydent Warszawy - PAP)". "Z hukiem zwolniony po wybuchu afery reprywatyzacyjnej - ciepła posadka przewodniczącego rady nadzorczej w MPWiK. To na jego barkach spoczywa obowiązek sprawdzania, czy zarząd w sposób prawidłowy wykonuje wszelkie obowiązki, to na jego barkach spoczywa obowiązek sprawdzania, by wszelka infrastruktura, która znajduje się pod pieczą MPWiK, była zachowana w należytym stanie" - powiedział.

Dodał, że "poza Jarosławem Jóźwiakiem w spółce są inne czołowe postacie Platformy Obywatelskiej, np. Ludwik Rakowski, były burmistrz Wilanowa, Tomasz Mencina, niedawno według informacji publicznych otrzymał zarzuty za czas, w którym był burmistrzem Bielan, Elżbieta Lanc, kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach".