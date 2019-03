Trzaskowski: Rozmawiamy z samorządowcami o strajku nauczycieli

Rozmawiamy z samorządowcami o tym, jak dobrze przygotować się do strajku. Tak jak wspólnie zajmujemy stanowisko ws. utylizacji odpadów czy wzrastających cen energii, również w temacie edukacji prowadzimy wspólne rozmowy na temat konsekwencji strajku - oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w poniedziałek, że "nauczyciele są na dobrej drodze do pozyskania potężnego sojusznika w walce z rządem".

"Mowa o samorządowcach. Jak ustaliliśmy, włodarze miast chcą zorganizować 8 kwietnia w Warszawie (w dniu rozpoczęcia strajku nauczycieli) debatę oświatową, na którą zaproszenie otrzymają premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Teresa Czerwińska. Co ciekawe, na zaproszenie liczyć nie powinna minister edukacji narodowej Anna Zalewska, odpowiedzialna za reformę oświaty" - czytamy w gazecie.

Pytany o te informacje, Trzaskowski odparł, że "tu nie chodzi o debatę publiczną, tylko chodzi o to, żeby wspólnie przygotować się do tego, co się dzieje". "Dlatego wspólnie zajmujemy stanowisko, jeżeli chodzi o rosnące koszty utylizacji odpadów, wspólnie domagamy się stanowiska rządu, jeżeli chodzi o wzrastające ceny energii i również, jeśli chodzi o edukację, wspólnie prowadzimy rozmowy na temat konsekwencji (strajku - PAP)" - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski podkreślił, że sam "bardzo dobrze rozumie postulaty nauczycieli", a "samorządy stają na głowie, żeby rozwiązać te problemy". Jak ocenił, "widać, że tutaj rząd robi uniki".

Sztab kryzysowy w Warszawie

Prezydent stolicy przypomniał, że w związku z zapowiadanym strajkiem w mieście powołano sztab kryzysowy.

"W tej chwili rozmawiamy o tym, jak dobrze się przygotować, bo to nas najbardziej nurtuje, jak dobrze przygotować się do strajku, jak dobrze nakarmić dzieci i tutaj wymieniamy po prostu doświadczenia między dużymi miastami. Natomiast nie wykluczam tego, że również będziemy wspólnie komentować to, co się dzieje, tak jak wspólnie komentujemy większość tych ataków na samorząd" - powiedział.

Strajk nauczycieli

O ogólnopolskim strajku nauczycieli i pracowników oświaty poinformował na początku marca prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Decyzją Związku Nauczycielstwa Polskiego od 5 marca do 25 marca trwa referendum strajkowe we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.

Jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk rozpocznie się 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny; a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty. 6 maja mają zaś rozpocząć się matury.

Związek domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty niebędących nauczycielami o 1000 zł.