Trwa trzecia doba poszukiwań 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Oprócz policjantów biorą w nich udział m.in. żołnierze WOT i strażacy. Według najnowszych informacji, w Duchnicach w pobliżu bramki ewakuacyjnej z autostrady A2 policyjny pies poczuł zapach ojca dziecka, jednak nie podjął tropu.

Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. Akcja trwa już trzecią dobę.

W nocy z piątku na sobotę w Grodzisku Mazowieckim pojawili się specjaliści od poszukiwań w podziemnych wyrobiskach. Jak dotąd nie natrafiono na żaden ślad chłopca.

O godz. 7.30 zebrał się sztab kryzysowy.

Ojciec odebrał sobie życie

Przypomnijmy, że w środę około godz. 17.00 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie w Warszawie. Po czterech godzinach, przed 21.00, policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Mężczyzna rzucił się pod pociąg. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest 5-letni Dawid.

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że ojciec dziecka przed śmiercią skontaktował się z matką 5-latka - wysłał jej wiadomość.



Zaangażowane olbrzymie siły

Rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak przekazał, że w poszukiwaniach bierze udział kilkuset funkcjonariuszy m.in. z komendy w Grodzisku i z oddziału prewencji w Warszawie. W piątek działania polskich służb wspierały policjantki z Drezna, dysponujące specjalnie wyszkolonymi psami. Policjanci korzystają również z dronów i śmigłowca.



W akcji poszukiwawczej uczestniczyło w piątek niemal 200 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W poszukiwaniach biorą udział także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych.



Pies wyczuł zapach ojca dziecka, ale nie podjął tropu

Tereny, jakie przeszukiwano w piątek, to głównie węzeł Konotopa na wysokości autostrady A2.

Jak ustaliła nieoficjalnie PAP, w rejonie skrzyżowania ulic Żytniej i Ogrodników w Duchnicach w pobliżu bramki ewakuacyjnej z autostrady policyjny pies poczuł zapach ojca dziecka, jednak nie podjął tropu. Wieczorem policjanci zdecydowali o powtórnym przeszukaniu tego terenu. Sprawdzono m.in. cztery studzienki. Czynności operacyjne trwają także w Grodzisku Mazowieckim.



Apel policji

Policja cały czas apeluje do wszystkich, którzy na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a Lotniskiem na Okęciu - szczególnie w środę od godz. 17.00 do godz. 21.00 - widzieli chłopca, jego ojca lub szarą skodę fabia o numerze rejestracyjnym WGM 01K9, którą mężczyzna jeździł. Według ustaleń policji, właśnie na tej trasie się przemieszczał. Samochód znaleziono, ale istotna jest informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał.



"Bardzo gorąco dziękujemy za wszelkie informacje, które do nas napływają, jest ich bardzo dużo. Każda informacja jest sprawdzana, skrupulatnie weryfikowana" - podkreślił Marczak. Na razie przekazywane informacje nie spowodowały przełomu w sprawie, jednak policja cały czas zachęca, aby się nimi dzielić. Pomóc może także przejrzenie nagrań z kamer samochodowych i monitoringu.



Opublikowano wizerunek ojca

W piątek wieczorem na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca chłopca, a do zdjęcia dołączono informację, w co mężczyzna był ubrany: czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem.

Chłopiec nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta". Logo z tym samym bohaterem znajduje się na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.



Rodzinny konflikt

Według informacji dziennikarzy RMF FM, rodzice chłopca nie mieszkali razem, a konflikt rodzinny może być znaczącym tłem tej historii.

Kilka dni temu pełnomocnik matki Dawida powiadomił śledczych o tym, że ojciec chłopca stosował wobec niej przemoc. Pismo w tej sprawie wpłynęło do policji we wtorek.

Onet podał natomiast, powołując się na swe nieoficjalne ustalenia, że 32-latek "prawdopodobnie miał kłopoty finansowe i problemy związane z hazardem".

Mężczyzna miał natomiast prawa rodzicielskie, więc sprawa nie ma charakteru uprowadzenia.