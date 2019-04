Szef RE Donald Tusk powiedział dziennikarzom w PE w Strasburgu, że podczas wizyty w Polsce 3 maja będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia". Jak dodał - to dobry dzień, by mówić o konstytucji, miejscu Polski w Europie, znaczeniu wolności i wolnych wyborach.

Zdjęcie Donald Tusk /FREDERICK FLORIN /AFP

Tusk był pytany, czy jego zaplanowana na 3 maja wizyta w Polsce będzie elementem kampanii wyborczej.

"3 maja jest dla mnie też osobiście bardzo ważnym świętem. Tak naprawdę całą swoją aktywność publiczną właściwie zaczynałem od nielegalnych manifestacji czczących rocznicę konstytucji. Myślę, że jest bardzo dużo dobrych powodów, dla których powinniśmy się 3 maja spotkać i powiedzieć sobie parę poważnych słów na temat konsytuacji, miejsca Polski w Europie - jest to przecież też rocznica przystąpienia do UE - i o znaczeniu wolności, i o wolnych wyborach. Widzę same dobre powody, aby właśnie tego dnia spotkać się z zainteresowanymi i szczególnie wszystkich zapraszam na Uniwersytet Warszawski" - oświadczył.

Jak dodał, tego dnia będzie miał "coś ciekawego i ważnego do powiedzenia".

3 maja na Uniwersytecie Warszawskim Donald Tusk wygłosi wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

Na Facebooku pojawiło się wydarzenie pod hasłem: "Obywatelskie obchody 3 maja z Donaldem Tuskiem".