"Przecięte zostały wszelkie spekulacje; teraz zadaniem Koalicji Obywatelskiej będzie jak najszybsze wyłonienie kandydata na prezydenta" - skomentował decyzję Donalda Tuska Tomasz Siemoniak (PO). "Donald Tusk jest zbyt leniwy i przestraszył się" - uznał z kolei polityk PiS Krzysztof Sobolewski. Po decyzji Donalda Tuska napływa coraz więcej komentarzy.

"To jest bardzo ważny moment; przecięte zostały wszelkie spekulacje i teraz zadaniem Koalicji Obywatelskiej jest jak najszybsze wyłonienie kandydata na prezydenta" - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak, komentując decyzję Donalda Tuska o niekandydowaniu na prezydenta.

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak ocenił, iż przewodniczący Rady Europejskiej podjął bardzo trudną decyzję. "Uznał, że w sytuacji, gdy jest ogromne oczekiwanie w Polsce szybkiej decyzji, jeśli chodzi o kandydata opozycji na prezydenta nie jest w stanie utrzymać tego terminu 2 grudnia, bo wydarzenia po wyborach parlamentarnych bardzo w Polsce przyspieszyły i w poczuciu odpowiedzialności za przebieg przyszłej kampanii, za kalendarz podjął bardzo trudną decyzję, ze nie będzie startował w wyborach prezydenckich" - powiedział Siemoniak.

Za bardzo ważną polityk PO uznał wtorkową deklarację szefa Rady Europejskiej o wsparciu dla opozycji i wsparciu miejsca Polski w Europie. "Myślę, że to jest bardzo ważny moment, bo przecięte są wszelkie spekulacje i teraz zadaniem opozycji, Koalicji Obywatelskiej, jest jak najszybsze wyłonienie kandydata na prezydenta, kandydata, który powinien wygrać i który będzie mieć wsparcie Donalda Tuska" - zaznaczył Siemoniak.

Według niego w sytuacji, kiedy Tusk podjął decyzję, że nie będzie startował, w ciągu kilku najbliższych dni prawdopodobnie dojdzie do spotkań szefów ugrupowań współtworzących Koalicję Obywatelską, czyli PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych, a także do spotkania zarządu Platformy. "Bardzo możliwe, że teraz wydarzenia przyspieszą. Po tym, co Tusk powiedział, pewnie będziemy rozmawiać o tym, żeby działać szybciej i tego kandydata przedstawić jak najszybciej" - dodał.

Lubnauer: Byłby świetnym prezydentem, ale polaryzującym kandydatem

"Donald Tusk ze względu na swoje doświadczenie i kontakty międzynarodowe byłby świetnym prezydentem; niestety, ze względu na bagaż polityczny, znacznie gorszym, bo polaryzującym kandydatem" - z kolei taki komentarz popłynął z ust szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer.

Lubnauer decyzję Tuska skomentowała na Twitterze. Jej zdaniem były premier ponownie pokazał, że jest dojrzałym i doświadczonym politykiem.

Miller: Duda ma drugą kadencję na wyciągnięcie ręki

"Donald Tusk nie będzie kandydował na urząd prezydenta RP. Andrzej Duda ma drugą kadencję na wyciągnięcie ręki" - uznał Leszek Miller.

Sobolewski: Tusk się przestraszył

"Donald Tusk jest zbyt leniwy i przestraszył się, że po tym, jak przegrał w 2005 roku z Lechem Kaczyńskim, teraz przegra z jego uczniem, Andrzejem Dudą" - napisał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Sawicki: Decyzja rozwiązuje problem

"Donald Tusk deklarując, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich dał jasny sygnał, że chce pomóc Koalicji Obywatelskiej w wyłonieniu kandydata; z pewnością jego decyzja rozwiązuje ich spory problem" - ocenił Marek Sawicki (PSL). Według niego był to dla KO "ostatni moment".

"Znam Donalda Tuska od 25 lat i wiedziałem, że w tych wyborach prezydenckich na pewno nie wystartuje. Jedyną osobą, która jakoś tego nie wiedziała, wydawał się lider PO Grzegorz Schetyna, czemu się dziwię. Możliwe też, że w PO udawali, że nie wiedzą, nie mając swojego kandydata na prezydenta i próbując zyskać na czasie, odwlekając podjęcie decyzji" - powiedział poseł ludowców.

Według Sawickiego Donald Tusk "dał dziś jasny sygnał: "chcę pomóc PO w wyłonieniu kandydata", by jej politycy przestali się między sobą tasować i zorientowali się, że np. PSL już tę decyzję podjął i teraz czas na PO". "Z pewnością dzisiejsza decyzja Tuska rozwiązuje im spory problem i może doprowadzić także do prawyborów w całej KO" - ocenił polityk ludowców.

"To oświadczenie Tuska z punktu widzenia konkurencji Koalicji Obywatelskiej jest przedwczesne i oczywiście czym później, tym dla tej konkurencji KO lepiej. Natomiast dla KO właśnie to był ostatni moment i Donald Tusk zachował się w tej całej sprawie przyzwoicie" - powiedział Sawicki.

Zaznaczył, że nie spodziewa się, by politycy KO mieli poprzeć jako kandydata na prezydenta lidera ludowców i kandydata tej partii Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jak ocenił, "poziom relacji między KO a PSL po wyborach jest dzisiaj dosyć chłodny".

Zdaniem Sawickiego teraz przed KO decyzja: czy wystawić jako swojego kandydata Małgorzatę Kidawę-Błońską czy też zrobić wewnętrzne prawybory.

Gawkowski: Decyzja otwiera mozliwość wygrania z Dudą

"Decyzja Donalda Tuska otwiera możliwość wygrania wyborów z Andrzejem Dudą" - ocenił sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty stwierdził zaś, że PO ma przynajmniej jasność, kto nie będzie kandydował.

"Decydując się kandydować na szefa partii europejskich chadeków abdykował z lidera, który mógłby się ubiegać o prezydenturę. To dobra decyzja dla Polski, bo otwiera możliwość wygrania wyborów z Andrzejem Dudą, kiedy w drugiej turze wystartuje kandydat niezmęczony rolą premiera, jak Donald Tusk" - stwierdził Gawkowski.

Z kolei rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska podkreśliła, że Tusk zdawał sobie sprawę, że jego kandydowanie nie miałoby sensu. "Wcale nie jest powiedziane, że byłby takim kandydatem, który byłby w stanie wygrać z Andrzejem Dudą i dlatego na ten start się nie zdecydował" - oceniła. W jej ocenie, start Tuska spowodowałby wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy.

Zandberg: To zwiększa szanse lewicy

"Myślę, że decyzja Donalda Tuska o tym, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich zwiększa szansę na wejście do II tury wyborów kandydata lewicy; wtedy realne będzie odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy" - ocenił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

"Od dawna wiadomo, że Tusk nie ma ochoty wracać. Tym bardziej teraz, kiedy Platforma ma kłopoty i niszczą ją konflikty wewnętrzne. Trochę dziwiłem się liberałom, że zamiast budować kogoś, kto faktycznie wystąpi w wyborach, ciągle wzdychali do przeszłości. Teraz, kogokolwiek nie wybiorą, będzie traktowany jak osoba wyciągnięta w ostatniej chwili, z łapanki, tylko dlatego, że Grzegorz Schetyna i Donald Tusk bali się klęski" - stwierdził Zandberg odnosząc się w rozmowie z PAP do decyzji Tuska.

"Tusk mówił, że nie kandyduje, bo obciążają go antyspołeczne decyzje. To realny problem, ale nie dotyczy tylko byłego premiera. Dlatego lepiej, żeby z Andrzejem Dudą zmierzył się w drugiej turze ktoś o prospołecznych poglądach. Myślę, że decyzja Tuska zwiększa szansę na wejście do drugiej tury kandydata lewicy. Wtedy realne będzie odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy" - ocenił Zandberg.

Czerwińska: Wotum nieufności wobec Schetyny

"Decyzja Tuska oznacza, że nawet on nie wierzy już w projekt Koalicji Obywatelskiej i postanowił nie firmować jej swoim nazwiskiem; to wotum nieufności wobec Schetyny" - tak z kolei rzeczniczka PiS Anita Czerwińska skomentował wtorkową decyzję byłego premiera o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich.

"Od kilku tygodni po stronie opozycji trwa konkurs, w którym kandydaci na kandydatów ubiegają się o nominację różnych frakcji Koalicji Europejskiej na funkcję kandydata na prezydenta. Nie ma zapowiedzi merytorycznej pracy albo prezentacji programu kandydatury, są tylko nerwowe przepychanki i falstarty" - oceniła w rozmowie z PAP rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

"Decyzja Tuska oznacza, że nawet on nie wierzy już w projekt Koalicji Obywatelskiej i postanowił nie firmować jej swoim nazwiskiem. To swoiste wotum nieufności wobec Schetyny i podległej mu struktury partyjnej, która zapewne w ocenie Tuska nie podołałaby trudom kampanii" - dodała.

Czerwińska podkreśliła, że decyzja Tuska nie zmienia niczego w planach PiS-u. "Naszym kandydatem jest prezydent Andrzej Duda. Czekamy na potwierdzenie startu w wyborach. Będziemy wspierać pana prezydenta w kampanii. Przed nami ciężka i pełna pokory praca" - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

Zdrojewski: Wielu odetchnie

"Donald Tusk nie będzie kandydować na urząd Prezydenta RP, wielu odetchnie, wielu będzie zawiedzionych; decyzję należy uszanować" - napisał we wtorek na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.

Decyzja Donalda Tuska

Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. "Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem" - powiedział Tusk w oświadczeniu dla Polsat News i TVN24.



Tusk zapowiedział, że w wyborach prezydenckich będzie wspierał kandydata opozycji.