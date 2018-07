​Tusk: PiS nie przywiązuje wagi do istoty parlamentaryzmu

"Obóz rządzący chyba nie przywiązuje wagi do istoty parlamentaryzmu, stąd rozumiem decyzję opozycji o odmówieniu uczestniczenia w piątkowym Zgromadzeniu Narodowym" - mówił w piątek w programie "Fakty po faktach" w TVN24 szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Były premier powiedział też, że wystartowałby w wyborach prezydenckich w 2020 roku, gdyby zdecydował się na to też Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Donald Tusk /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

W piątek w południe na dziedzińcu Zamku Królewskiego obradowało Zgromadzenie Narodowe, które uczciło 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie. Wystąpienia prezydenta nie wysłuchali posłowie i senatorowie PO, którzy nie wzięli udziału w Zgromadzeniu, a także politycy PSL i Nowoczesnej, którzy opuścili je, zanim prezydent zabrał głos.

Tusk pytany o komentarz do piątkowego Zgromadzenia Narodowego odpowiedział, że jest to podsumowanie ostatnich blisko trzech lat.

"Po pierwsze dość kontrowersyjne było usadowienie uczestników tej uroczystości pod namiotem. Ja wyobrażam sobie różne imprezy pod namiotem, ale wydaje się, że akurat Zgromadzenie Narodowe poświęcone takiej uroczystości powinno odbyć się po prostu w budynku parlamentu i to wzbudziło sporo emocji i komentarzy, ale oczywiście istota problemu leży gdzie indziej i przecież nie namiot był powodem, że opozycja nie uczestniczyła w tym Zgromadzeniu" - powiedział Tusk.

"Rozumiem tę decyzję, chociaż na pewno nie była łatwa, ale wszystko na to wskazuje, te ostatnie trzy lata pokazują jednak dość wyraźnie, że dzisiejszy obóz rządzący, a więc organizatorzy tej uroczystości, chyba nie przywiązują jakiejś wyjątkowej wagi do istoty parlamentaryzmu, stąd dla mnie dość zrozumiała" - mówił.

"PiS posunęło się brawurowo w rządzeniu izbą"

Tusk pytany o aktualną postawę marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w tym nakładanie kar finansowych na niektórych posłów stwierdził, że PiS posunęło się "dość daleko i brawurowo w rządzeniu izbą". "To oddaje chyba w ogóle filozofię dzisiejszych dość trudnych dla parlamentaryzmu czasów w Polsce" - mówił szef RE.

Według Tuska, trudno jest zachować obiektywizm na stanowisku marszałka Sejmu czy Senatu, jednak - jak ocenił - w czasie pełnienia funkcji m.in. wicemarszałka Sejmu starał się zachować neutralność.

Tusk ocenił również, że obecny parlamentaryzm w oczach rządzących i w praktyce jest czymś "zupełnie innym niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni". "Dzisiaj władza wykonawcza, ci, którzy wygrali wybory, powiedzieli bardzo otwarcie - i w tym sensie ja nie jestem zaskoczony - że oni rozumieją mandat, który uzyskali w wyborach, dzięki tym 38 proc. głosów, do robienia wszystkiego, na co tylko ma się ochotę" - powiedział szef RE.

"Ja jestem przywiązany bardzo do tego tradycyjnego modelu władzy, gdzie jednak władza wie, gdzie są ograniczenia. Władza, która chce rządzić bez żadnych ograniczeń - i to nie dotyczy tylko kwestii parlamentu, ale też np. sądów czy niezależnych mediów - to jest władza, która bierze na siebie wielkie ryzyko korupcji i zwyrodnienia" - dodał Tusk.

Start w wyborach? "Nie wahałbym się"

Były premier, zapytany o swój ewentualny start w wyborach prezydenckich w 2020 r., powiedział: "Za wcześnie jest na spekulacje. Znam te niektóre opinie i życzenia, ale jedno mogę powiedzieć dzisiaj - gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się kandydować, to nie wahałbym się ani chwili i stanąłbym do takiego pojedynku".

"Możecie w Polsce zapytać prezesa Kaczyńskiego, czy przyjmuje takie wyzwanie" - dodał Tusk.

Dopytywany, czy "rzuca rękawicę" w wyborach prezydenckich Kaczyńskiemu, szef Rady Europejskiej, powiedział: "Powiedzmy, że jest to takie badawcze pytanie o nastrój pana prezesa".



"Majstrowanie przy ordynacji wyborczej jest niepokojące"

"Majstrowanie przy ordynacji w takich krótkich terminach i narzucanie nowych ordynacji przez aktualnie rządzących jest z samej istoty złe i niepokojące" - powiedział również w TVN24 Donald Tusk.

Sejmowa komisja nadzwyczajna skierowała w piątek do drugiego czytania projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego dotyczącego wyborów do Parlamentu Europejskiego wraz z poprawkami. Zgodnie z projektem, każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną liczbę minimum trzech mandatów.

Pytany o komentarz do tego projektu Tusk ocenił, że "to zawsze jest zły sygnał, kiedy rządzący próbują zmieniać ordynację z myślą o tym, żeby ta nowa ordynacja obowiązywała w najbliższych w wyborach".

"Ordynacja, inaczej niż konstytucja, nie jest jakąś świętą sprawą, może podlegać ewolucji i zmianom. Ale taki dobry obyczaj kazałby jednak proponować nowe ordynacje wyborcze, ale nie na najbliższe, tylko na kolejne wybory, żeby nikt nie pomyślał, że władza przygotowuje nową ordynację wyłącznie pod własne interesy. Dzisiaj to wrażenie jest dość oczywiste" - powiedział szef RE.

"Morawiecki odmówił mi spotkania"

Szef Rady Europejskiej pytany o ostatnią nowelę ustawy o IPN stwierdził, że błędem była sama inicjatywa podjęcia pierwszej nowelizacji.

"Błędem była sama ta inicjatywa, bo ona przyniosła wyłącznie same straty, niezależnie od tego, jak długo i jak często rządzący będą powtarzali, że osiągnęli sukces" - powiedział Tusk.

"To, że rząd nie wytrzymał tego nacisku ze strony Izraela i także, oczywiście, Waszyngtonu - o tym wiemy, sam mógłbym o tym godzinami opowiadać. Zresztą starałem się to wytłumaczyć premierowi Morawieckiemu w Brukseli, nawet prosiłem o spotkanie, ale nie zdecydował się na rozmowę wówczas, a miałem pomysł, żeby dużo szybciej wyjść z tego zakrętu. Natomiast poddali się tej presji. Nie wygląda to jakoś honorowo ani szczególnie imponująco" - ocenił Tusk.

Mateusz Roszak