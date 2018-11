41,3 proc. respondentów uważa, że Donald Tusk powinien przeprosić za słowa o "współczesnych bolszewikach" - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla portalu "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Donald Tusk /Dario Pignatelli /East News

Według sondażu dla "Rz", 32,9 proc. pytanych uważa, że były premier a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej nie powinien przepraszać za swoje słowa.



25,8 proc. wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".



Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-14 listopada na próbie 800 osób.



"Gdy Polacy liczyli na siebie, to zawsze wygrywali. Skoro Piłsudski pokonał bolszewików, to wy dacie rade pokonać współczesnych bolszewików" - powiedział Donald Tusk podczas wykładu, który wygłosił 10 listopada w Łodzi podczas "Igrzysk Wolności".



Wypowiedź Tuska została odebrana przez polityków PiS i część komentatorów jako atak na rząd.



"Kiedy powiedziałem, że Polacy dziś też mogą pokonać współczesnych bolszewików, wszyscy uznali, że to było o PiS. Nawet PiS tak pomyślał. A to było o bolszewikach, o nikim innym" - tłumaczył potem Tusk na Twitterze.