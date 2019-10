Tusk wraca do krajowej polityki? "Niewykluczone"

Poseł-elekt Piotr Borys (KO) ocenił w poniedziałek, że powrót obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska do krajowej polityki nie jest wykluczony i jest on jest jednym z najpoważniejszych możliwych kandydatów na prezydenta RP po stronie Koalicji Obywatelskiej.

Borys był w poniedziałek na antenie TVP Info pytany o to, czy zapowiedziana na 12 grudnia premiera książki Donalda Tuska pt. "Szczerze", która ma opowiadać m.in. o kulisach europejskiej polityki, jest sygnałem, że były premier myśli o powrocie do krajowej polityki. "Niewykluczone" - odpowiedział nowo wybrany parlamentarzysta.

Zauważył, że suma głosów oddanych na opozycję w wyborach do Sejmu to blisko milion głosów więcej niż uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. "Ten wynik daje wiele nadziei na to, że jeżeli do drugiej tury (wyborów prezydenckich - PAP) wejdzie osoba, która połączy siły całej opozycji, ma szansę wygrać z prezydentem Dudą" - wskazał Borys.

Dodał, że "przewodniczący RE Donald Tusk jest jednym z najpoważniejszych kandydatów (na prezydenta RP - PAP) po stronie Koalicji Obywatelskiej". Zwrócił jednocześnie uwagę, jest jeszcze wiele innych "znamienitych" osób, m.in. obecna wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Jesteśmy przed decyzją o rozpoczęciu procedury wewnętrznej wyłonienia kandydata czy kandydatki na funkcję prezydenta i głęboko wierzę, że kandydat KO będzie w drugiej turze, a następnie uzyska pełne poparcie całej opozycji" - podkreślił Borys.

Dopytywany, czy będzie to Tusk czy Kidawa-Błońska powiedział, że "zobaczymy kto ostatecznie zgłosi swoją chęć kandydowania".

"Tusk lekko zgłosił się na kandydata"

Tymczasem szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział, że wydanie książki przez Tuska jest wstępną zapowiedzią zgłoszenia się jako kandydata na urząd prezydenta. Sobolewski pytany w poniedziałek w TV Republika o kandydatów opozycji na urząd prezydenta powiedział, iż do tej pory uważał, że kandydatura Tuska na ten urząd jest nieaktualna.

"Ale dzisiaj to się zmieniło z jednego prostego powodu. Według mnie informacja o tym, że 12 grudnia chyba ma być wydana książka (...) Donald Tusk - 'Szczery', być szczery jak Donald Tusk, to już samo w sobie brzmi groteskowo. Natomiast jest inauguracja książki przewodniczącego Rady Europejskiej i uważam, że to jest wstępna zapowiedź wejścia na ten poziom - jestem, zgłaszam się, chcę kandydować" - podkreślił Sobolewski.

Jego zdaniem trudno jest powiedzieć, kto będzie kandydatem opozycji na urząd prezydenta. "Czy będzie to jeden kandydat, czy kilku. Natomiast dzisiaj uważam, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk (...) chyba wrzucił kamyczek do ogródka opozycji i lekko zgłosił się na kandydata" - powiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS.

Książka Tuska zatytułowana "Szczerze", która opowiadać ma m.in. o kulisach europejskiej polityki ukazać ma się 12 grudnia nakładem Wydawnictwa Agora. "Jak mówi obecna władza: uczciwi nie mają się czego obawiać" - napisał b. premier na Twitterze komentując informację zapowiadającą ukazanie się jego książki.