Tusk zostanie przesłuchany przez komisję śledczą ds. VAT?

- Nie ma jeszcze decyzji komisji śledczej ws. przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska. Na pewno nie dojdzie do tego za miesiąc czy dwa, a raczej pod koniec prac - powiedział przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS).

Zdjęcie Marcin Horała /Stefan Maszewski /Reporter

Pytany, kiedy będzie przesłuchiwany Donald Tusk, odpowiedział w radio TOK FM: "Jeszcze nie ma takiej decyzji, że będzie przesłuchiwany. To jest decyzja całej komisji (...), ta decyzja jeszcze przed nami, chodź wiele na to wskazuje, wiele wątków. Na przykład, jak mówimy o tych różnych pismach alarmujących w sprawie wyłudzeń, - od różnych organizacji, branży - po których nie za bardzo, a właściwe w ogóle nie był reakcji, to znaczna część z nich była adresowana również do premiera Tuska. Więc wypadałoby spytać chociażby, co zrobił w tej sprawie, czy jakąś reakcję podjął, czemu zlikwidował departament ochrony interesów ekonomicznych państwa w ABW" - tłumaczył Horała.

"Sporo takich pytań jest, ale to jest decyzja komisji, komisja takiej decyzji nie podjęła. Jeżeli (...), to na pewno nie (...) za miesiąc czy dwa - raczej pod koniec prac komisji" - zastrzegł szef komisji.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca br. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.

Dotychczas komisja przesłuchała m.in. byłego ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz kilku wiceministrów w jego resorcie: Katarzynę Zajdel-Kurowską, Elżbietę Chojnę-Duch, Dariusza Daniluka, Dominika Radziwiłła, Ludwika Koteckiego, Stanisława Gomułkę. Przesłuchała też byłych prokuratorów generalnych łączących tę funkcję ze stanowiskiem ministra sprawiedliwości.