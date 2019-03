TVN24: Jan Vincent Rostowki o gejach w PiS

- PiS próbuje ukraść pomysł, który jest częścią naszego programu już od trzech lat - powiedział o programie 500 plus Jan Vincent Rostowski, były minister finansów na antenie TVN 24. Rostowski stwierdził też, że w żadnej innej partii nie ma tylu "niezdeklarowanych gejów" co w PiS.

Zdjęcie Jan Vincent Rostowski /Piotr Molecki /East News

Były minister finansów w rozmowie z Konradem Piaseckim stwierdził, że "paliwo przeciw uchodźcom się wypaliło, więc szczują na LGBT". Zasugerował, że powinno się ujawnić homoseksualistów w Prawie i Sprawiedliwości. - Nie jest moją sprawą mówić, kto na najwyższym poziomie PiS-u jest gejem, ale środowisko LGBT powinno się zastanowić, czy ta pewna zmowa milczenia nie powinna być przerwana - powiedział Jan Vincent Rostowski.



Reklama

Dodał także, że nie ma partii w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie.



Były minister mówił także o 500 plus na każde dziecko, nowym programie, który zapowiedział PiS. - Mówiliśmy, że każde dziecko jest równe, pierwsze dziecko też się liczy - powiedział Rostowski w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Z taki kosztami trzeba się uporać - dodał.

Według niego "w nachodzącej kadencji gospodarka będzie mogła się z tym uporać, jeżeli będzie zarządzana przez odpowiedzialną, gospodarczo kompetentną i nieskorumpowaną ekipę, jaką jest PiS".

Zapytany, czy teraz są warunki budżetowe do wprowadzenia 500 plus na pierwsze dziecko, Rostowski odpowiedział, że "to będzie bardzo trudne, ale jest to do zrobienia pod warunkiem, że podtrzyma się wzrost gospodarczy, zwiększy się inwestycje".