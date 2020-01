Wkrótce odejdzie na emeryturę trzech komendantów dużych policyjnych garnizonów: Gdańska, Szczecina i Bydgoszczy - dowiedział się nieoficjalnie portal TVN24.

Według nieoficjalnych informacji TVN24, trzech komendantów wojewódzkich: nadinspektor Jarosław Rzymkowski, nadinspektor Jacek Cegieł i inspektor Paweł Spychała, odejdzie na własną prośbę, kończąc służbę i przechodząc na emeryturę.

Poproszony o komentarz do sprawy rzecznik prasowy Mariusz Ciarka oznajmił, że w Komendzie Głównej Policji nie ma raportów o przejście na emeryturę tych oficerów.

Do wiosny personalnych zmian na szczytach policyjnej władzy może być więcej. Odejście trzech oficerów, z których żaden nie przekroczył 50. roku życia, to element poważniejszego problemu całej formacji. W tym roku niemal co trzeci policjant uzyska pełnię praw emerytalnych - czytamy.

