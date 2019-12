Jak dowiedział się portal tvn24.pl, była posłanka Małgorzata Zwiercan, na której ciąży prokuratorski zarzut w związku z głośną sprawą "głosowania na dwie ręce", rozpoczęła pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Nie bardzo wiemy, co będzie robić, coś się jednak wymyśli" - twierdzi jeden z urzędników.

Zdjęcie Małgorzata Zwiercan /Wojciech Strozyk/REPORTER /Reporter

Przypomnijmy - Małgorzata Zwiercan to bohaterka głosowania nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2016 roku. Wówczas posłanka klubu Kukiz’15 oddała głos za swojego klubowego kolegę - Kornela Morawieckiego.

"Popełniłam błąd, nie wiedziałam, że to jest niezgodne z prawem" - podkreślała, usprawiedliwiając głosowanie, które określono "głosowaniem na dwie ręce".

Małgorzata Zwiercan została usunięta z Kukiz'15. Z klubu w geście solidarności odszedł też Kornel Morawiecki. Potem razem założyli koło poselskie Wolni i Solidarni.

W grudniu 2018 roku Zwiercan usłyszała zarzuty. Jest podejrzana o popełnienie przestępstwa "przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków", za co grozi do trzech lat więzienia. Do zarzucanego jej czynu się nie przyznała i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Nowy etap w karierze

Portal tvn24.pl donosi o nowym etapie w karierze Zwiercan po jej nieudanym jesiennym starcie w wyborach parlamentarnych z list Prawa i Sprawiedliwości.

Jak dowiedzieli się dziennikarze, była posłanka rozpoczęła pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informację tę potwierdził portalowi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. "Jest ekspertem w biurze Prezesa Rady Ministrów" - powiedział.

"Nie bardzo wiemy, co będzie robić, coś się jednak wymyśli" - przyznał z kolei jeden z urzędników, prosząc o zachowanie anonimowości. Sama Zwiercan nie chciała komentować sprawy.

Co ciekawe, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński przekazał tvn24.pl, że 12 listopada br. prokuratura skierowała w sprawie "głosowania na dwie ręce" akt oskarżenia.