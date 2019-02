Jak dowiedział się portal tvn24.pl, do Kancelarii Prezydenta został wysłany wniosek o ułaskawienie Marka F., biznesmena prawomocnie skazanego na 2,5 roku więzienia za zlecanie nagrywania polityków rządu PO-PSL w stołecznych restauracjach. Mężczyzna do tej pory nie stawił się do odbycia kary. Według informacji Radia Zet, Marek F. może przebywać w szpitalu psychiatrycznym.

Prezydent Andrzej Duda

Pod koniec stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił zażalenia obrońców Marka F., którzy ubiegali się o odroczenie wykonania kary 2,5 roku więzienia dla skazanego. Adwokaci powoływali się na "stan zdrowia" swojego klienta.

Jak informował w sobotę "Super Express", 1 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie wysłał do policji nakaz doprowadzenia Marka F. do zakładu karnego. Biznesmen do tej pory nie trafił do więzienia.

Z informacji tvn24.pl wynika, że do Kancelarii Prezydenta wpłynął wniosek o ułaskawienie przedsiębiorcy. Pismo miała wysłać córka Marka F.

"Do Kancelarii spłynęły na razie negatywne odpowiedzi z sądów dwóch instancji w sprawie poparcia wniosku o ułaskawienie" - czytamy na stronie portalu.

Gdzie podziewa się Marek F.? Jak ustaliło Radio Zet, Marek F. może przebywać w szpitalu psychiatrycznym.

"Stan jego zdrowia w ciągu ostatnich dwóch latach stale się pogarszał, co potwierdzały wyniki badań lekarskich. Nie mogę wykluczyć, że obecnie Marek F. może nie być świadomym tego, że został wezwany do odbycia kary" - powiedział w rozmowie z Radiem Zet jego adwokat, Marek Małecki.