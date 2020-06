Najbliższej okolicy domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu pilnuje ciągle czterech policjantów, wspieranych przez dwóch "tajniaków". Zmieniają się co osiem godzin, co oznacza, że w ciągu doby obowiązki te wypełnia nawet 18 funkcjonariuszy - ustalił TVN24, który dotarł do rozkazu określającego podział obowiązków w jednej z kompanii warszawskiego oddziału prewencji.

Zdjęcie Siedziba wydawnictwa Srebrna i dom Jarosława Kaczyńskiego /Adam Burakowski /Reporter

Z datowanego na 19 maja rozkazu, do którego dotarł TVN24, wynika podział obowiązków w jednym z oddziałów prewencji - przy Pałacu Prezydenckim służbę pełni czterech policjantów, dwaj mają być oddelegowani do ochrony ambasady rosyjskiej, a czterech pełni służbę w miejscu opisanym jako KRP V.

Jak ustalił TVN24, KRP V to komenda rejonowa dla Żoliborza. "Ale tu chodzi o ulicę Mickiewicza, czyli dom Jarosława Kaczyńskiego, który pilnuje bez przerwy sześciu policjantów - czterech umundurowanych i dwóch po cywilu w nieoznakowanym samochodzie. Zmieniają się trzy razy na dobę - po godzinie 7 rano, po 15 i po 23. W sumie 18 osób jest zaangażowanych na dobę" - mówi informator stacji.



Według doniesień TVN24, funkcjonariusze mają zakaz oddalania się od domu Kaczyńskiego, ale nie mogą jednak stać przy samej posesji, by nie było ich widać z okien prezesa.



Reporterzy TVN24 przez dwa tygodnie obserwowali, jak wygląda praca funkcjonariuszy.



Rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak, pytany o służbę przy domu Kaczyńskiego, odpowiedział, że policjanci "nie mają nic wspólnego z pilnowaniem jakiejkolwiek posesji czy też osoby". "Wszelkie działania są podejmowane w związku z łamaniem w tamtej okolicy norm prawnych" - zapewnił.



Prezesa PiS pilnują także ochroniarze z firmy Grom Group, opłacani z pieniędzy partyjnych. Jak informował dziennikarz Interii Jakub Szczepański, w 2019 r. PiS wydało na ten cel prawie dwa miliony złotych.