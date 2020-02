Poszukiwana listem gończym ​Magdalena K. została zatrzymana na Słowacji - poinformował portal tvn24.pl. ​Magdalena K. jest podejrzana o kierowanie gangiem zajmującym się handlem narkotykami.

Według portalu Magdalena K. została zatrzymana wkrótce po wjechaniu na teren Słowacji z Węgier. Policjanci wybili szyby wypożyczonego samochodu, którym podróżowała i przewieźli ją na miejscową komendę.

K. jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która handlowała na masową skalę narkotykami. Szacuje się, że rozprowadziła 65 kilogramów marihuany i kokainy na terenie województw małopolskiego i zachodniopomorskiego.



Kobieta miała także utrudniać postępowanie karne, składać fałszywe zeznania oraz nakłaniać do tego inne osoby.

Gang, którym miała kierować K. stworzyło trzech braci Z.: Adrian, Jakub i Mariusz. Magdalena K. jest konkubiną tego ostatniego. Mężczyźni byli kibicamii Cracovi.



Na przełomie sierpnia i września 2019 roku obrońca K. składał w krakowskim sądzie wniosek o przyznanie jej listu żelaznego. Taki dokument byłby gwarancją, że kobieta po powrocie do Polski nie trafiłaby do aresztu i pozostała na wolności do chwili zakończenia postępowania. Sąd jednak odmówił.

List gończy za Magdaleną K. został wystawiony 24 listopada 2018 roku. Kobieta była poszukiwana też czerwoną notą Interpolu.