W programie "Strefa starcia" w TVP Info ujawnione zostało kolejne nagranie z warszawskiej restauracji Amber Room.

"10 czerwca 2014 r. spotkali się tam ówczesny szef NIK Krzysztof Kwiatkowski i miliarder Jan Kulczyk. Na nagraniu polityk i biznesmen dyskutują o problemie ze ściągalnością VAT-u. To właśnie w tych latach - kiedy Platforma Obywatelska współrządziła z PSL - dochodziło do miliardowych wyłudzeń podatku VAT. Eksperci twierdzą, że w latach 2007-2015 straty państwa z tego tytułu wyniosły ok. 250 mld zł" - podaje portal.

"Na kolegium [NIK] analizujemy budżet państwa i przygotowujemy opinię dla Sejmu. 20 procent zmniejszonych wpływów z podwyższonego podatku VAT" - cytuje TVP Info w ujawnionym nagraniu Krzysztofa Kwiatkowskiego.

"Moim zdaniem kilka przyczyn się na to nałożyło. Jest intensyfikacja tych kołowrotków VAT-owskich i oni trochę to przespali. Według naszych analiz ewidentnie za wolno zaczęli reagować na te działania" - mówi dalej Kwiatkowski w rozmowie z miliarderem.

"My mamy problem (...) trochę nasze ministerstwo finansów [jest] jak dziecko we mgle" - oświadcza urzędnik.

