Portal TVP Info dotarł do zeznań matki pięcioletniego Dawida, które złożyła w prokuraturze po zgłoszeniu zaginięcia dziecka.

Zdjęcie Poszukiwania 5-letniego Dawida /Piotr Molecki /East News

Kobieta zgłosiła zaginięcie dziecka 10 lipca przed północą. Śledczy ustalają, dlaczego zrobiła to tak późno, a nie zaraz po tym, jak koło godz. 18 otrzymała od ojca dziecka wiadomość, że "już nigdy nie zobaczy syna".

Matka pięciolatka początkowo była przekonana, że ta wiadomość to kolejna złośliwość jej męża, a nie realne zagrożenie - wynika z zeznań, które złożyła w prokuraturze.



Według kobiety, wcześniej kilkukrotnie zdarzało się, że ojciec chłopca nie odwoził go na czas do domu i nie reagował na ponaglenia - powiedział TVP Info jeden ze śledczych.



W dniu zaginięcia Dawida, po jakimś czasie matka pojechała do Grodziska Mazowieckiego. Na miejscu okazało się, że mieszkanie jej męża jest zamknięte a on nie odbiera telefonu. Po godz. 22 zadzwoniła na nr 112, gdzie została poinformowana, że musi osobiście zgłosić zaginięcie dziecka, co uczyniła ok. godz. 23.20 na komendzie w Grodzisku - podaje TVP Info.

Z zeznań, do których dotarł portal, wynika też, że ojciec Dawida był dla niego dobry. W momencie, gdy koło godz. 18 kobieta rozmawiała przez telefon z dzieckiem, nie wyczuła niczego niepokojącego.



Poszukiwania chłopca

Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w zeszłą środę (10 lipca). Tego samego dnia wieczorem znaleziono ciało ojca. Mężczyzna popełnił samobójstwo. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest pięciolatek.



W poszukiwaniach chłopca biorą udział setki policjantów, a ich działania wspierali już strażacy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy. Jak podkreśla policja, jest to największa akcja poszukiwawcza w historii.



Apel policji

Policja cały czas apeluje, by wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, przekazywać policjantom z komendy w Grodzisku Mazowieckim pod nr tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112. Służbom mogą pomóc m.in. informacje od tych osób, które widziały Dawida, jego ojca lub szarą skodę fabię o numerze rejestracyjnym WGM 01K9 w dniu zaginięcia chłopca (10 lipca) na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a warszawskim Okęciem.



Przydać może się także sprawdzenie kamer samochodowych i monitoringu z tego dnia.



Policja opublikowała wizerunek chłopca i jego ojca:





Zdjęcie Poszukiwany 5-letni Dawid / Policja