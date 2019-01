TVP pozwie osoby, które wskazywały na związek pomiędzy treściami publikowanymi na antenach TVP a śmiercią Pawła Adamowicza - poinformowano w komunikacie publicznego nadawcy. Działania prawne mają zostać podjęte m.in. Adamowi Bodnarowi, Krzysztofowi Skibie, Wojciechowi Czuchnowskiemu czy Wojciechowi Sadurskiemu.

Zdjęcie Prezes TVP Jacek Kurski /Agnieszka Sniezko /East News

"Aby przeciąć falę pomówień i manipulacji TVP czuje się zmuszona do podjęcia zdecydowanych działań. Dlatego przeciwko osobom, które absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią pana Pawła Adamowicza zostanie skierowany pozew lub akt oskarżenia w trybie kk" - poinformowała Telewizja Polska w komunikacie.

Reklama

Zaznaczono, że od śmierci Pawła Adamowicza Telewizja Polska "stała się obiektem bezprzykładnego i niespotykanego wcześniej ataku", a "w przestrzeni publicznej były i są rozpowszechniane nieprawdziwe i zmanipulowane informacje".



Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski zasugerował w zeszłym tygodniu, że zabójca Pawła Adamowicza Stefan W. mógł się utwierdzić w nienawistnym nastawieniu do polityka w więzieniu, bo są tam dostępne tylko kanały Telewizji Polskiej, na antenie której pokazywano wiele krytycznych materiałów o prezydencie Gdańska.



"Zabójca Pawła Adamowicza ostatnie lata spędził w zakładzie karnym. Odkąd rządzi PiS, w placówkach publicznych puszcza się tylko TVP. Jest więc dosyć jasne, jaki przekaz do niego docierał. Aż dotarł..." - napisał na Twitterze Czuchnowski.



Takiej tezy nie wykluczył rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. "Nie jestem w stanie jednoznacznie przesądzić, bo moim zdaniem jest to w stanie przesądzić tylko sąd i biegli w toku postępowania sądowego. Natomiast zdaję sobie sprawę z różnych wydarzeń publicznych, które dotyczyły m.in. Pawła Adamowicza, gdzie on był celem niewybrednych ataków - powiedział Bodnar.



Z kolei Skiba i Sadurski sugerowali we wpisach na portalach społecznościowych, że TVP odpowiada za śmierć Adamowicza.