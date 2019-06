Sąd zadecydował o aresztowaniu Mamuki K., Gruzina podejrzanego o zabójstwo łodzianki Pauliny D. na okres trzech miesięcy – poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie w piątek skierowała do sądu wniosek o kontynuowanie aresztu wobec 40-letniego Gruzina Mamuki K.



"Po czwartkowym przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił w piątek do sądu o dalsze stosowanie aresztu na okres 3 miesięcy, od daty przejęcia przez stronę polską, tj. 4 czerwca 40-letniego obywatela Gruzji Mamuki K. podejrzanego o dokonanie 20 października ubiegłego roku brutalnego zabójstwa Pauliny D." - poinformował w piątek rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.



Sąd przychylił się do tego wniosku.Podczas trwającego w czwartek kilkunastogodzinnego przesłuchania Mamuka K. przyznał się do faktu zabicia kobiety, ale jak mówił "nie chciał tego zrobić".



Jednak zdaniem prokuratury zaprzeczają temu stwierdzone rany kłute okolic szyi ofiary i obrażenia wskazujące na jej pobicie.



Zaginięcie 28-letniej Pauliny D. zgłoszono 20 października. Kobieta wyszła z domu poprzedniego dnia, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny - co zapisały kamery monitoringu - na jednej z łódzkich ulic.



Dotychczasowe ustalenia prokuratury wskazują na to, że 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi 20 października. Ciało odnaleziono po sześciu dniach. Sekcja zwłok kobiety wykazała, że przyczyną jej śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie.