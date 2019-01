Tysiące skarg, pytań i zgłoszeń w związku z RODO

10 tys. skarg, pytań i zgłoszeń odnotował Urząd Ochrony Danych Osobowych po siedmiu miesiącach funkcjonowania przepisów RODO. Dziś przypada 13. Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Skargi, pytania i zgłoszenia do UODO dotyczą m.in. niespełnienia obowiązku informacyjnego - bezpodstawnego przetwarzania danych, niespełnienia żądania poprawienia lub usunięcia ich, wycieku danych, bądź włamań do systemu lub pomieszczenia, w którym dane się przechowuje.

Prezes UODO Edyta Bielak-Joma mówi, że Polacy mają coraz większą świadomość konieczności ochrony danych osobowych. Jak dodaje, obywatele wiedzą, że trzeba najpierw z określonym żądaniem skierować się do administratora, a dopiero wtedy, gdy nie ma reakcji, skierować skargę.



W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego i parlamentarnymi UODO planuje rozszerzanie poradnika przygotowanego przed wyborami samorządowymi. Chodzi o to, by jeszcze przed kampanią poruszono m.in. kwestie zbierania i zabezpieczania list poparcia. Nierozstrzygnięty jest też problem możliwości wykorzystywania danych z portali społecznościowych na potrzeby kampanii.



Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) zaczęło obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej ponad osiem miesięcy temu.