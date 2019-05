​Tyszka: Prezes Kaczyński i premier Morawiecki obudzili się tuż przed wyborami

- Paweł Kukiz zabiega od lat o większą pomoc dla niepełnosprawnych, a prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki obudzili się tuż przed wyborami, niech ludzie to ocenią - tak Stanisław Tyszka (Kukiz'15) skomentował zapowiedź PiS wprowadzenia dodatku dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie Stanisław Tyszka /LUKASZ SOLSKI /East News

Na niedzielnej konwencji PiS w Krakowie Kaczyński powiedział, że "jest w Polsce trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych". "Mamy nowe propozycje, mamy kolejny +plus+ do naszej piątki" - powiedział prezes PiS. Premier Morawiecki wyjaśnił, że w najbliższych kilku miesiącach rząd chce przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł.

Reklama

Tę zapowiedź skomentował dla PAP Tyszka. "Paweł Kukiz zabiega od lat o większą pomoc dla niepełnosprawnych. Prezes Kaczyński i premier Morawiecki obudzili się tuż przed wyborami. Niech ludzie to ocenią" - przekazał polityk Kukiz'15.

Morawiecki na konwencji mówił, że wypłata dodatku miałaby być finansowana z Funduszu Solidarnościowego oraz z wygranego procesu ws. podatku handlowego. W czwartek Polska w Sądzie Unii Europejskiej wygrała sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną. Decyzja Sądu UE oznacza, że Polska będzie mogła znów pobierać podatek handlowy, który dotychczas był zawieszony.