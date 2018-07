Uczestnicy sejmowego protestu niepełnosprawnych nie zostali wpuszczeni do parlamentu

Niepełnosprawni i ich opiekunowie, którzy wiosną prowadzili protest w Sejmie, mają dwuletni zakaz wstępu do parlamentu. W piątkowe popołudnie próbowali wejść do Sejmu na posiedzenie komisji regulaminowej, którego tematem jest "Dokonanie oceny i wyjaśnienie okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia - 27 maja 2018".

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus chciała wprowadzić uczestników protestu na posiedzenie komisji jako swoich asystentów. Nie wyrażono jednak na to zgody.



Reklama

"Dostałyśmy zakaz wejścia do Sejmu do 27 maja 2020 roku" - mówiła liderka niedawnego prostu Iwona Hartwich. "Na pewno będziemy się zwracać do pana marszałka Kuchcińskiego, dlaczego otrzymałyśmy ten zakaz, skoro pani rzecznik Kopcińska mówiła, że chce, żebyśmy byli gośćmi w każdej rozmowie na temat niepełnosprawnych" - dodała.