"W przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat zdalnej nauki i rozpoczęcia nowego roku szkolnego" - podało w komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak wyjaśnia resort, trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Dawid Tatarkiewicz /East News

"Obecnie szkoły pracują w trybie kształcenia na odległość. Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Zrobimy wszystko, aby dzieci wróciły do szkół od września w normalnym trybie" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie są w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które powstają w szkolnych murach. Jednocześnie pracujemy nad udoskonaleniem narzędzi on-line do nauki zdalnej, tak aby nauczyciele i dyrektorzy mogli korzystać z tych rozwiązań - tak jak dotychczas, jako uzupełnienie swoich metod pracy. Rozwijamy platformę edukacyjną epodreczniki.pl, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Wprowadzamy nowe funkcjonalności, tak aby dostosować to narzędzie do potrzeb szkół" - dodaje MEN.

Apel MEN

Resort wyjaśnia, że wspomniana platforma jest rozwijana systematycznie od września 2019 roku.



"Wykorzystywanie platformy epodreczniki.pl i zgromadzonych na niej zasobów zostało też uwzględnione w projekcie "Lekcja:Enter", w ramach którego, do 2023 roku, zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. Zakres szkolenia obejmuje m.in. tworzenie własnych lub wykorzystywanie w procesie kształcenia dostępnych w internecie zasobów i narzędzi edukacyjnych" - podkreślono.

"Apelujemy zatem o to, aby nie wprowadzać niepokoju wśród uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. Przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół od września" - zaznaczono w komunikacie.