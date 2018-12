UE i NATO potępiają atak w Strasburgu

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, a także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępili wtorkowy atak z użyciem broni w Strasburgu, wyrażając współczucie dla bliskich ofiar strzelaniny.

Zdjęcie Strzelanina w Strasburgu /Patrick Seeger /PAP/EPA

Napastnik, który otworzył ogień do ludzi w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum Strasburga, zabił trzy osoby, a dwanaście ciężko ranił. Śledczy skłaniają się ku koncepcji, że atak miał podłoże terrorystyczne.

"Zdecydowanie potępiam bezsensowny atak w Strasburgu. Moje myśli są z rodzinami i przyjaciółmi zabitych i rannych. Jesteśmy razem z Francją, broniąc naszych wartości i otwartych społeczeństw" - napisał w środę rano na Twitterze Stoltenberg.

Wcześniej we wtorek wyrazy solidarności dla ofiar i ich bliskich przesłał przewodniczący KE. "Moje myśli są z ofiarami strzelaniny w Strasburgu, którą zdecydowanie potępiam. Strasburg jest dosłownie symbolem miasta pokoju i demokracji. Wartości, których zawsze będziemy bronić" - napisał Juncker na Twitterze.

Szef PE, którego siedziba mieści się w Strasburgu, zapewnił, że kierowana przez niego instytucja nie da się zastraszyć przez ataki terrorystyczne. "Będziemy nadal pracować i reagować wzmocnieni przez wolności i demokrację przeciwko przemocy terrorystycznej" - oświadczył Tajani.

W tym tygodniu odbywa się comiesięczna sesja plenarna PE w Strasburgu. Budynek tej instytucji jest jednak oddalony od centrum, gdzie został przeprowadzony atak.

Policja ustaliła, że sprawca zamachu to 29-letni mieszkaniec miasta, który był poszukiwany w związku z rabunkiem. Agencje podały, że mężczyzna ten miał być we wtorek rano zatrzymany przez żandarmerię za udział w napadzie rabunkowym, podczas którego doszło do zabójstwa. W akcji tej żołnierz z sił antyterrorystycznych Sentinelle został postrzelony przez napastnika. Tuż po strzelaninie gmach PE został zablokowany. Nikt nie mógł opuścić budynku, pracowników ostrzeżono SMS-ami.