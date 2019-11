Pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!" ulicami Warszawy przeszły w poniedziałek dziesiątki tysięcy uczestników 10. Marszu Niepodległości. Manifestacja przebiegła spokojnie, ale nie obyło się bez incydentów.

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości 2019 /Rafal Gaglewski/REPORTER /Reporter

- Praca dla Polski nie kończy się dzisiaj, ona się dzisiaj dopiero zaczyna, tylko praca ochroni nas przed globalizmem i marksizmem - powiedział prezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz.

"Wrogów Polski i polskości jest wielu. Dzisiaj świat nie chce niepodległego państwa polskiego, nie chce narodu polskiego" - oświadczył Bąkiewicz w wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych przed sceną na błoniach Stadionu Narodowego uczestników X Marszu Narodowego.

Podziękował licznie przybyłym na świętowanie 101 rocznicy odzyskania niepodległości Polakom z całego kraju, a także z zagranicy, w tym - jak mówił z - "z polskich Kresów".

Marsz Antyfaszystowski, który po godz. 14 wyruszył z pl. Unii Lubelskiej dotarł do pl. Trzech Krzyży, gdzie ma się zakończyć. Zgromadzenie zostało zakończone. Na placu trwa jeszcze koncert.

Wszystko, co jest okazją do tego, by świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jest wartościowe, łączy nas, jednoczy nas, buduje w Polsce wspólnotę - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając koncert "Gramy dla Niepodległej".

Piękną panoramę Warszawy podczas Marszu Niepodległości uchwycił Jan Bielecki.



Zdjęcie Marsz Niepodległości na ulicach Warszawy / Jan Bielecki / East News

Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczyna się koncert "Gramy dla Niepodległej".



Ile osób uczestniczy w Marszu Niepodległości? Sprzeczne doniesienia.



Stołeczny ratusz: 47 tys. uczestników

Organizatorzy - Stowarzyszenie Marsz Niepodległości: około 150 tys. osób

W czasie zgromadzenia wbrew apelom organizatorów część osób odpalała race i petardy. Policja poinformowała, że zabezpieczono ich wizerunki, jednak nie doszło do żadnej bezpośredniej interwencji.

Marsz Niepodległości dotarł na błonia Stadionu Narodowego.

Uczestnicy Marszu Niepodległości przechodzą przez Most Poniatowskiego w Warszawie.



Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości na Moście Poniatowskiego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Witold Tumanowicz, jeden z organizatorów Marszu Niepodległości w Polsat News: Rozumiem, że flagę LGBT zestawili z innymi symbolami religii, rozumiem, że oni traktują swoją ideologię jako swoistą, nową religię. To niesmaczne, że polska flaga pojawia się w takim kontekście. To profanacja symboli, dla nas, Polaków, świętych.

Incydent podczas Marszu Niepodległości. Na froncie jednego z budynków w Alejach Jerozolimskich rozwieszono kilkunastometrowej długości flagę Polski, na której widniały rysunki m.in. tęczowej flagi, gwiazdy Dawida oraz półksiężyca.



W stosunku do osób, które rozwiesiły flagę, posypały się wulgarne okrzyki. Flaga została ostatecznie zrzucona przez osobę, która stała na dachu budynku.



Zdjęcie Flaga Polski z rysunkami m.in. tęczowej flagi, gwiazdy Dawida oraz półksiężyca / Wojciech Olkuśnik / PAP

Na odcinku Alei Jerozolimskich straż Marszu Niepodległości ustawiła duże szare płachty, które zasłaniały przed wzrokiem idących w stronę Stadionu Narodowego trzymane przez Obywateli RP transparenty. Na nich przeważały hasła nawołujące do przestrzegania konstytucji.

Marsz Niepodległości, który wyruszył po godz. 15 z ronda Dmowskiego, idzie mostem Poniatowskiego, a jego czoło jest już na Pradze. Wcześniej, na wysokości ulicy Smolnej, wzdłuż trasy marszu zgromadzili się kontrmanifestanci. W stronę maszerujących skandowali m.in. "Nie różaniec - konstytucja".

Warszawa: Marsz Antyfaszystowski zmierza z pl. Konstytucji w kierunku pl. Trzech Krzyży. Wśród uczestników sa politycy, m.in. poseł-elekt Krzysztof Śmiszek z Wiosny i posłanka-elekt Magdalena Biejat z Lewicy-Razem, a także Barbara Nowacka i Klaudia Jachira.

Świętowanie w Poznaniu ma wyjątkowy charakter.

Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas mszy za Ojczyznę w katedrze gnieźnieńskiej: Życie prawdziwie w wolności, oprócz naszej osobistej odpowiedzialności, domaga się także dojrzałych relacji międzyludzkich, do których - jak uczy nas dziś sam Jezus - należy zdolność do upominania i przebaczenie.

Kontrmanifestanci po kilkukrotnych wezwaniach do opuszczenia miejsca protestu zostali wyniesieni z ronda. Część z nich opuściła rondo samo. Zwinięto też transparent z napisem "Konstytucja" wystawiony na środku ronda de Gaulle'a.

Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak: Rozwiązanie zgromadzenia nastąpiło po wielokrotnych wezwaniach do opuszczenia przez uczestników kontrmanifestacji na rondzie De Gaulle'a. Kontrmanifestacja stwarzała zagrożenie dla życia i zdrowia osób.

Tak wyglądał rozwieszony transparent:

Zdjęcie Siedmiometrowy transparent z napisem "Konstytucja" / Piotr Molecki/East News / East News

Policja siłą usunęła kontrmanifestację Obywateli RP i rozwieszony baner KONSTYTUCJA.



Wiceszef Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak: Zobaczcie, jak przez dziesiąt lat Polska się zmieniła - dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że największa impreza patriotyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie, to właśnie Marsz Niepodległości, i to jest wasza zasługa, wszystkich tych, którzy przez 10 lat byli tutaj.

Marsz Niepodległości organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości przechodzi stołecznymi ulicami po raz dziesiąty. Nad marszem unosi się czerwony dym z odpalonych przez niektórych uczestników zgromadzenia świecy dymnych. Na rondzie Dmowskiego głos zabrali organizatorzy marszu. Prezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz podkreślił, że w trakcie zgromadzenia należy zachowywać się zgodnie z prawem. "Pilnujmy się nawzajem, patrzmy na siebie" - apelował.

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości / Wojciech Olkuśnik / PAP

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości w Warszawie / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / Reporter

Z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie wyruszył Marsz Niepodległości.



Zgromadzony na placu Dmowskiego w Warszawie tłum przygotowuje się do wymarszu. Uczestnicy Marszu Niepodległości przejdą Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodowym aż na błonia przy Stadionie Narodowym.

Anna Gosk - zwyciężczyni biegu RunPoland w Poznaniu, będącego jednocześnie 8. PZLA Mistrzostwami Polski Kobiet w biegu na 10 km. Bieg upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.



Zdjęcie Anna Gosk - zwyciężczyni biegu RunPoland w Poznaniu, będącego jednocześnie 8. PZLA Mistrzostwami Polski Kobiet w biegu na 10 km. Bieg upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Ok. godz. 14.50 uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego wyruszyli bardzo powolnym tempem. Według planu pochód ma przejść ulicami Marszałkowską, pl. Konstytucji, Piękną i Al. Ujazdowskimi na pl. Trzech Krzyży. Demonstracja ma się zakończyć około godz. 17.



Uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego maszerują pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą". Marsz zorganizowały organizacje lewicowe: Koalicja Antyfaszystowska, Akcja Demokracja, Antyfaszystowska Warszawa, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena", które zaznaczają, że jest to "impreza uliczna, taneczny pochód" będący sprzeciwem wobec Marszu Niepodległości, który również w niedzielę przechodzi ulicami stolicy.

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Antyfaszystowskiego maszerują pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą" w Warszawie, fot. Tomasz Gzell / PAP

Biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski: Budujmy Polskę w oparciu o poszanowanie prawa naturalnego, prawa Bożego i prowadźmy "rewolucję sumień".

Marsz Niepodległości rozpoczął odmówieniem różańca na Rondzie Dmowskiego. Następnie przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym.



Na rondzie Dmowskiego w Warszawie tysiące osób czekają na start Marszu Niepodległości. Uczestnicy przybyli na marsz z flagami Polski oraz transparentami z patriotycznym hasłami. Widać na nich napisy takie jak "Bóg, honor i ojczyzna" oraz "Warto być Polakiem". Na czele Marszu Niepodległości znajdują się także flagi Młodzieży Wszechpolskiej.



Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości na Rondzie Dmowskiego w Warszawie / Jakub Kaminski/East News / East News

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości 2019 / Jakub Kamiński / East News

W Rzeszowie odsłonięto pomnik przedstawiający marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance. Liczący osiem metrów wysokości monument stoi na placu Wolności, który przed wojną nosił imię Piłsudskiego.

"Warto pamiętać, jak ważna była jedność w kluczowych momentach naszej historii" - napisał na Twitterze z okazji 11 listopada lider PO Grzegorz Schetyna.



Z okazji 11 listopada w Sejmie i Senacie jest dzień otwarty. Chętni mogą zobaczyć miejsca, gdzie na co dzień pracują posłowie i senatorowie, m.in. kuluary sejmowe, galerię sali posiedzeń Sejmu, a szczególną atrakcją w tym roku jest możliwość zobaczenia wnętrza gabinetu marszałka Sejmu.

Zdjęcie Dzień otwarty w Sejmie z okazji Święta Niepodległości, kolejka chętnych do zwiedzania / PAP/Radek Pietruszka / PAP

Abp Leszek Sławoj Głódź w Bazylice Mariackiej w Gdańsku: Kościół i patrioci polskiej ojczyzny. Świadomi, że utrwalanie i umacnianie - tu i teraz - niepodległości jest wielkim zadaniem, powinnością, powiedzieć można: wezwaniem naszego czasu. Odpowiedzią na zagrożenia, które naszej ojczyźnie niesie napływający często z Zachodu prąd negujący nasze wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, negujący świętość ludzkiego życia, instytucję rodziny opartą na związku mężczyzny i kobiety. Inicjujący wszelkiego rodzaju ataki na Kościół i duchowieństwo. Więcej TUTAJ .



Kidawa-Błońska przywołała słowa swojego pradziadka: Prezydent II Rzeczpospolitej, Stanisław Wojciechowski powiedział kiedyś w trudnych dla naszego młodego państwa chwilach: 'W imieniu Rzeczypospolitej, wołam do was, obywatele, skłaniajcie się do zgody w sprawach dobra powszechnego, ono jest pierwszym warunkiem wykonania Ustawy Konstytucyjnej, uzdrowienia życia gospodarczego i wychowania obywateli godnych imienia polskiego'. I chyba nie ma nikogo, kto nie zgodziłby się z tymi słowami.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Polska dzisiaj, tak jak nigdy, potrzebuje dziś zgody narodowej, potrzebuje współpracy w każdym, podkreślam, w każdym zakątku naszego kraju. Za dużo jest dzisiaj zagrożenia na świecie i za dużo niepewności. Musimy wszyscy razem dbać o godność i dobro naszej ojczyzny.

Tak Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości [ZDJĘCIA]:



"W Święto 11 listopada wydarzeniem najbardziej komentowanym przez media będzie Marsz Niepodległości. Czyli wydarzenie organizowane przez środowisko młodych narodowców. Nie ma co owijać w bawełnę - ten fakt ośmiesza partię rządzącą i prezydenta. Ich przede wszystkim. Ale w dalszej kolejności ośmiesza nas wszystkich" - pisze w felietonie Robert Walenciak .



Niech żyje wolna i suwerenna Polska! - tymi słowami Andrzej Duda zakończył przemówienie.



Andrzej Duda: Niech to będzie lekcja dla nas i dla wszystkich następnych pokoleń, że Polska najlepiej się rozwija i jest najsilniejsza, gdy rozumiemy, że najważniejsze sprawy polskie musimy prowadzić wspólnie.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy poszli w tym roku do wyborów. "Te prawie 62 proc. to jasne świadectwo tego, że coraz lepiej rozumiemy znaczenie naszej odpowiedzialności za polskie sprawy" - mówił. "Dziękuję i domagam się, aby tak pozostało, aby było nas więcej" - dodał.



Andrzej Duda: Jesteśmy Polakami i obowiązki mamy polskie - od prawa do lewa.

Andrzej Duda: Jesteśmy Polakami, gdy mieszka w nas Polska.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia na Placu Piłsudskiego / fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER / Reporter

Andrzej Duda: Kiedy stoimy tutaj 11 listopada na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, placu świadków tylu niezwykłych historycznych wydarzeń, czasem trudnej, ale i niesamowitej, radosnej historii naszego kraju, kiedy patrzymy na stojących tutaj pięknych polskich żołnierzy, kiedy patrzymy na to, jak lśni polska broń, jak złotych kłosów łan w listopadowym słońcu, kiedy nad nimi łopoczą biało-czerwone sztandary przyniesione tutaj przez szczęśliwych i uśmiechniętych rodaków (...) to chce się powiedzieć - bo na usta cisną się słowa piosenki - "ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście".

Swoje przemówienie rozpoczyna prezydent Andrzej Duda.



Po apelu pluton salutowy oddał serię 21 salw armatnich, a harcerze złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza znicz z Ogniem Niepodległości. Następnie odbyła się uroczysta odprawa wart.

W apelu przywołano pamięć m.in.: polskich żołnierzy, marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego. W apelu przywołano także pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ostatniego prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, którzy "zginęli w katastrofie smoleńskiej wraz z 94 rodakami w drodze na obchody upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej".

Zdjęcie Uczestnicy uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. / Leszczek Szymański / PAP

Na Placu Piłsudskiego wystrzelono salwę honorową.



O godz. 12 hymn państwowy w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" odśpiewali Polacy w różnych miejscach w kraju i za granicą. Na przykład w Krakowie mieszkańcy i turyści śpiewali "Mazurka Dąbrowskiego" na Wawelu.



Trwa odczytywanie apelu pamięci.



Uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się od uroczystego odśpiewania hymnu.



Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na Placu Piłsudskiego w Warszawie / Piotr Molecki/East News / East News

O godz. 12:00 nastąpi uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Politycy opozycji również złożyli kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.



Zdjęcie Posłanka PO Małgorzata Kidawa-Błońska (8L), poseł PO-KO Bartłomiej Sienkiewicz (4L), poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak (6P) oraz liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka (4L) przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na ul. Belwederskiej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski: Nie ma i nie będzie zgody na to, by na ulicach stplicy pojawiały się symbole faszystowskie czy nacjonalistyczne.

Kto otrzymał dziś z rąk prezydenta odznaczenia państwowe? Publikujemy listę nazwisk .

Zdjęcie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (C) pozuje wraz z odnaczonymi do wspólnego zdjęcia po ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych / Radosław Pietruszka / PAP

Łącznie z "Marszem Niepodległości" oraz Marszem Antyfaszystowskim, warszawski ratusz zarejestrował w sumie dziesięć zgromadzeń, większość z nich - małych, w których ma wziąć udział od kilku do kilkudziesięciu osób.

Marsz Niepodległości, w tym roku organizowany jest pod hasłem "Miej w opiece Naród cały!", pochodzącym z pieśni maryjnej "Z dawna Polski Tyś Królową". Rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego o godz. 13.30 odmówieniem różańca, a następnie przejdzie Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym. Zakończenie marszu planowane jest na godz. 19.00-19.30. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

W tym samym czasie ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Antyfaszystowski "Za wolność Waszą i naszą!", organizowany przez Koalicję Antyfaszystowską, Akcję Demokrację, Antyfaszystowską Warszawę, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Studencki Komitet Antyfaszystowski oraz przestrzeń inicjatyw "Syrena". Marsz wyruszy o godz. 14. z placu Unii Lubelskiej, przez ulicę Marszałkowską, pl. Konstytucji, ul. Piękną, Al. Ujazdowskie i dotrze na plac Trzech Krzyży.

Służby w stolicy przygotowują się do dzisiejszych marszów.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki złożyli wieniec przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszyli im przedstawiciele rządu i PiS, w tym szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki oraz szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Grażyna Świątecka - profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania "Anonimowy Przyjaciel", prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej została odznaczona Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu.



Andrzej Nowak - historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych "Dziejów Polski" został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego historyka prof. Andrzeja Nowaka oraz lekarkę prof. Grażynę Świątecką. To najwyższe odznaczenie państwowe.



W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w dniu Narodowego Święta Niepodległości złożyli wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński składa kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie / Rafał Guz / PAP

W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny.



Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz: "Jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość. I mając tę wiarę, nadzieję i miłość, przychodzimy do Świątyni Opatrzności, żeby w takim dniu jak dziś zawierzyć panu Bogu naszą ojczyznę, dziękować panu Bogu za jej sukcesy i osiągnięcia, modlić się o jej szczęśliwą przyszłość, pamiętając o tym, że niepodległość jest nam zadana, naszemu pokoleniu też".

Prezydent złożył kwiaty przed pomnikami Ojców Niepodległości 1 / 8 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda składa kwiaty przed pomnikiem Wojciecha Korfantego. Źródło: PAP Autor: Tomasz Gzell udostępnij

Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało ustanowione świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 r. Przed II wojną światową święto było obchodzone tylko dwa razy - w 1937 i 1938 r. Po wojnie, w 1945 r., ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN.

W okresie PRL obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada były organizowane przez środowiska opozycyjne. Organizatorzy i uczestnicy tych uroczystości często byli represjonowani przez ówczesne władze. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą "Narodowe Święto Niepodległości".