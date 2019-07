Do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aby sprawa podwójnego zabójstwa, za które skazany na dożywocie został Arkadiusz Kraska, wróciła na wokandę - informuje Onet.pl.

Zdjęcie Arkadiusz Kraska wychodzi na wolność po odsiedzeniu 19 lat w więzieniu /Robert Stachnik /East News

Wcześniej prokuratura złożyła wniosek o wznowienie postępowania i uniewinnienie mężczyzny. Kraska został zwolniony z aresztu na początku maja br.

"Uniewinnienie przez Sąd Najwyższy Arkadiusza Kraski stoi pod znakiem zapytania. Niewykluczone, że jego proces będzie toczył się od nowa" - poinformował w czwartek portal Onet.pl.

"Prokuratura Regionalna w Szczecinie, która jeszcze niedawno domagała się wznowienia postępowania i uniewinnienia A. Kraski, w ostatniej chwili zmieniła swoje stanowisko. Do Sądu Najwyższego wpłynął właśnie wniosek, aby sprawa podwójnego zabójstwa sprzed dwudziestu lat wróciła na wokandę" - czytamy w artykule.

Jak wskazuje Onet.pl, jeśli do tego dojdzie, Kraska nadal będzie miał status podejrzanego, "chociaż śledczy i sędziowie już wiedzą, że w sprawie karnej przeciwko niemu doszło do mistyfikacji". Według portalu, potwierdzają to nowe dowody i nowi naoczni świadkowie.

"Jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do wniosku prokuratury, właściwe śledztwo przeciwko zleceniodawcy, zabójcom i policjantom, którzy wrobili niewinnego człowieka w mafijną egzekucję, nie ruszy z miejsca" - zaznaczono.

Głośna sprawa

Sprawa Kraski była szeroko opisywana w mediach. Mężczyzna 7 marca 2001 r. został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo w Szczecinie we wrześniu 1999 r. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 r. doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Wniosek o wznowienie sprawy i uniewinnienie Kraski złożyła Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Według mediów, we wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia - co wpłynęło na orzeczenie sądu.

Sąd Najwyższy 6 maja br. wstrzymał wykonywanie kary wobec Arkadiusza Kraski. Mężczyzna po 18 latach wyszedł na wolność, aby oczekiwać na rozstrzygnięcie wniosku o wznowienie jego postępowania i uniewinnienie. O wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w tej sprawie wnieśli 12 kwietnia br. obrońca skazanego i prokurator. Było to skutkiem wniesionego wcześniej - 7 marca br. - wniosku prokuratora o wznowienie postępowania i uniewinnienie skazanego od przypisanych mu czynów.