Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw. W wielu miejscach w kraju mogą też wystąpić burze z gradem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw w kraju. Temperatura może wynieść od 29 do 34 stopni.

Upalnie nie będzie jedynie na północnych krańcach województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godz. 20.



W wielu miejscach w kraju mogą także wystąpić burze z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Z kolei alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.



W czasie burz miejscami opady deszczu mogą wynieść od 20 mm do 30 mm. Może też silnie wiać, w porywach do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia



Zagrożenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

