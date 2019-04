2 kwietnia urodziny obchodzi Pierwsza Dama Agata Kornhauer-Duda. Z tej okazji Kancelaria Prezydenta pokazała jak wyjątkowy dzień świętuje para prezydencka.

Zdjęcie Urodziny Agaty Kornhauser-Dudy /Grzegorz Jakubowski/KPRP /

"Agata Kornhauser-Duda uwielbia słodycze i niespodzianki, a kto zna lepiej żonę niż jej mąż" - napisano na twitterowym profilu Kancelarii Prezydenta.

"Przyłączając się do urodzinowych życzeń od Prezydenta, życzymy Pierwszej Damie wiele radości, energii i niezmiennej satysfakcji z codziennych obowiązków" - dodano.



Do wpisu dołączono nagranie i zdjęcia.



Pierwsza Dama otrzymała do prezydenta kolorowy tort z figurkami z masy cukrowej, z napisem "Wszystkiego Najlepszego Agatko" oraz bukiet tulipanów. W filmiku pokazano, jak prezydentowa zdmuchuje świeczki i kroi ciasto.





Agata Kornhauser-Duda urodziła się 2 kwietnia 1972 r. w Krakowie. Z Andrzejem Dudą są małżeństwem od 1994 r.