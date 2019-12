Po całonocnych obradach komisji sprawiedliwości nad zmianami w sądownictwie ustawą ponownie zajmuje się Sejm, gdzie zaplanowano drugie czytanie tego projektu. Chodzi o tzw. ustawę dyscyplinującą sędziów. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Borys Budka i ławy klubu PiS / Wojciech Olkuśnik /PAP

Warchoł zarzucił Bodnarowi, że nie składał wniosków do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.





- To nie jest sklep z warzywami, tylko parlament - tymi słowami Ryszard Terlecki upomniał Kamilę Gasiuk-Pihowicz.



Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości mówi o sędziach "kradnących pendrive'y i wiertarki".



- Projekt narusza ustawę zasadniczą, w istocie zakwestionuje uczestnictwo Polski w europejskim wymiarze sprawiedliwości i obniży prawną ochronę jednostek - twierdzi Bodnar, który w tym kontekście użył sformułowania "polexit".



Opozycja oklaskuje Bodnara na stojąco.



- Bardzo niebezpieczne są te sfery ustawy, które odnoszą się do wolności słowa i wolności zrzeszania się - uważa Bodnar. Zgadza się jednak, że sędziowie nie powinni się wypowiadać w sprawach m.in. polityki socjalnej rządu, polityki zagranicznej itd. Ale powinni mieć możliwość - zdaniem Bodnara - wypowiadać się na temat niezależności sądownictwa.



- Obywatele nawet nie będą mogli się dopominać o weryfikację składów sędziowskich - ocenia RPO. - Ustawa de facto dewastuje procesy sądowe - dodaje.



Bodnar: - Poprawki nie były konsultowane z zainteresowanymi podmiotami, bo trudno się tego spodziewać między godziną 22 a 4 nad ranem. Nie widziałem dokumentów świadczących o konsultacjach z Kancelarią Prezydenta czy przedstawicielami sądów powszechnych.



- Obserwujemy represje w stosunku do sędziów. Kryzys praworządności nie jest neutralny dla obywateli i gospodarki - ocenia Bodnar. RPO przewiduje, że sądy europejskie mogą nie uznawać wyroków polskich sądów.



Bodnar mówi o wyrokach TSUE i protestach obywatelskich.



- Prawo do niezależnego sądu to jedno z praw określonych w konstytucji. Jest ono podważane od czterech lat - mówi Adam Bodnar.



Teraz przemawia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.



Winnicki: - Zamiast osuszać bagno wymiaru sprawiedliwości od czterech lat, to wy włożyliście własną rurę. Cztery lata i wygląda to coraz gorzej, coraz mniej sprawnie. Podeszliście do sprawy nie od strony reform systemowych, tylko reform kadrowych. Jesteście totalnie nieudolni i niekompetentni i dlatego konfederacja nie poprze tego projektu.



Robert Winnicki (Konfederacja): - Trzeba powiedzieć Komisji Europejskiej "wara od polskiego stanowienia prawa". Nie macie prawa nam niczego dyktować. To musi paść z tej mównicy bardzo jasno.



Krystian Kamiński (Konfederacja): - Kto miał czas zapoznać się z poprawkami? To kolejna odsłona walki o władzę między PiS a sędziami. Obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości, a przedsiębiorcy latami czekają na wyrok.



- Polacy bardziej oczekiwaliby ustawy dyscyplinującej prezesa Banasia - uważa Paszyk. "Jarosław nic nie może" - krzyknął ktoś z sali.



Paszyk przytacza statystyki świadczącej o niewydolności izb SN powołanych przez PiS. Rozpatrują bardzo mało spraw - zarzuca.



Paszyk: - Co Polacy mają po waszych reformach? Dłuższe terminy i większe koszty. A teraz będą mieli wielką niepewność co do prawa i orzeczeń sądowych.



Krzysztof Paszyk (PSL): - Cała Polska widziała wczoraj wasze szarlataństwo legislacyjnego. Nie ma już w komisji pana przewodniczącego Piotrowicza, ale duch prokuratora Piotrowicza cały czas unosi się nad komisją sprawiedliwości. Cała Polska słyszała sugestię jednej z posłanek, by nie przekazywać poprawek niektórym członkom komisji. To jest już poziom poniżej dna.



Ryszard Terlecki wyłącza Żukowskiej mikrofon, gdy ta zaczęła odczytywać proponowane przez Lewicę poprawki "w taki sposób, jak PiS podczas posiedzenia komisji" - jak wyjaśniała.



Anna Maria Żukowska (Lewica): - Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Nie może być możliwości, że I prezesem SN zostanie osoba z tej izby, bo do tego sprowadza się ten projekt.



- Szkoda, że przed wyborami nie mówiliście, że Piotrowicz i Pawłowicz pójdą do TK. Jesteście tchórzami, którzy wykonują polecenia - zarzucił Śmiszek.



- Boicie się, że sądy mogą skazywać waszych kolesi. Ta ustawa ma być waszą polisą bezpieczeństwa - dodał.



- Przeciwko tej ustawie protestowałby Lech Kaczyński - przekonuje Śmiszek. Na sali zamieszanie. - Akurat prezydenta Lecha Kaczyńskiego bardzo szanuję i wielokrotnie korzystałem z jego naukowego dorobku - wyjaśnił poseł Lewicy.



- Ta ustawa to prymitywny bubel prawny, który ma być stosowany przez takich jak wy partyjnych aparatczyków - uważa Śmiszek.



- Nie zgodziliście się na publiczne wysłuchanie ustawy - zarzucił Śmiszek.



- Minęło kilkanaście godzin od pierwszego czytania, a my już mamy sprawozdanie komisji, już będziemy dopychać kolanem tę ustawę - mówi Krzysztof Śmiszek (Lewica). Poseł powitał na sali rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.



- Niszcząc niezależność polskich sądów, niszczycie wszystko, co udało się osiągnąć po 1989 roku. Niszczycie naszą przyszłość w Unii Europejskiej - uważa Kamila Gasiuk-Pihowicz.



Gasiuk-Pihowicz: - Moje pokolenie zna takie rozwiązania jak prokurator ścigający sędziego za wyroki tylko z historii.



Gasiuk-Pihowicz (KO): - Pod gruzami waszej piramidy bezprawia znajdą się zwykli ludzie.



Kamila Gasiku-Pihowicz (KO): - Budujecie piramidę bezprawia, a ta ustawa jest jej kolejną warstwą. Rząd będzie mógł usunąć dowolnego sędziego. Sędziowie będą karani za stosowanie konstytucji i prawa europejskiego.



Budka: - W Senacie doprowadzimy do tego, że Polacy poznają prawdę o waszym projekcie.



Budka: - Doprowadziliście wymiar sprawiedliwości do ruiny tylko po to, żeby udawać, że go teraz naprawiacie. To co zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym pokazuje, jak działają wasze reformy.



- Kłamiecie, twierdząc, że są to europejskie rozwiązania, podczas gdy Komisja Europejska mówi wyraźnie: proszę zaprzestać prac nad tym haniebnym projektem - twierdzi Budka.



Budka: - Wprowadzacie do polskiego porządku prawnego rozwiązania znane z krajów totalitarnych, gdzie politycy mogą karać sędziów. Nie chodzi wam o Polskę, wam chodzi o bezkarność. Marzycie, by z kolejnej instytucji stworzyć to, co Marian Banaś stworzył w swojej kamienicy.



Borys Budka (KO): - Nie było i nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Oszukujecie Polki i Polaków, że cokolwiek zmieniacie na lepsze. To samo ze służbą zdrowia. Udajecie wielkich reformatorów, a wszędzie wprowadzacie chaos.



Przemysław Czarnek (PiS) składa trzy nowe poprawki do projektu. Jak mówi - są to poprawki techniczne.



Partia Jarosława Gowina poprze ustawę dyscyplinującą.



Kamil Bortniczuk zachwala poprawki zainicjowane przez Porozumienie. Jego zdaniem naprawiają one najbardziej kontrowersyjne fragmenty ustawy.



Ozdoba krytykuje Kamilę Gasiuk-Pihowicz. - Pani wczoraj cały dzień krzyczała. Tak jak powiedziała pani koleżanka: Kamila, nie jesteś tu sama.

Jacek Ozdoba (PiS): - Wracacie do punktu wyjścia. Brakuje tylko słonecznej Madery. Polacy chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Widzą, jak na wiecu przemawia polityk, a zaraz po nim sędzia. Robicie sobie kpinę z poważnego projektu.



- Ta ustawa dzisiaj będzie uchwalona. Plaster na zadaną przez was ranę musi zostać przyklejony. Ratujemy praworządność w Polsce - zakończył Czarnek.



- Państwo naprawdę wierzycie w te bzdury, które opowiadacie! Ale społeczeństwo w to nie wierzy. Dostajemy SMS-y, wyrazy wsparcia. A wy kablujecie do Komisji Europejskiej! - przekonuje Czarnek.



- Czytajcie i analizujcie ustawy! Za to płacą wam podatnicy - zwrócił się do opozycji Przemysław Czarnek (PiS). - To państwo podcięliście żyły polskiemu porządkowi prawnemu! Ta rana krwawi - stwierdził.



- Poprawki uszlachetniają pierwotny projekt ustawy - podkreśla Piotr Sak (PiS) z komisji sprawiedliwości. Na sali wybuch śmiechu w ławach opozycji.



- Komisja rekomenduje przyjęcie tej ustawy - dodaje.



Wanda Nowicka (Lewica) chce wprowadzanie do porządku obrad kwestii finansowania TVP. Terlecki: - To nie jest w porządku obrad.



Wicemarszałek wyłączył Nowickiej mikrofon.



Borys Budka (KO) składa wniosek o przerwę, by posłowie mogli zapoznać się z listem Komisji Europejskiej. Terlecki: - Panie pośle, władze Rzeczpospolitej podejmują suwerenne decyzje w takich sprawach i to jest ich problem, a nie pana posła.



Anna Maria Żukowska (Lewica) składa wniosek o skierowanie projektu z powrotem do komisji sprawiedliwości. - Komisja nie miała czasu, by zapoznać się z poprawkami, wiele poprawek miało ten sam numer... - argumentowała posłanka. - Ten wniosek jest bezpodstawny - odparł prowadzący obrady Ryszard Terlecki (PiS).



Komisja Europejska wysłała listy do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu w Polsce z prośbą o wstrzymanie projektu ustawy dotyczącej sądów - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej. Czytaj więcej na ten temat

W czasie obrad komisji zaakceptowano 22 poprawki PiS. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji, które mają być jednak przedstawione w drugim czytaniu w Sejmie jako wnioski mniejszości. Sprawdź, jakie zmiany przyjęto.