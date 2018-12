Uwaga: W Tatrach i Karkonoszach zagrożenie lawinowe

W Tatrach i Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. GOPR apeluje o dobre przygotowanie kondycyjne oraz techniczne przed wyjściem w góry.

Zdjęcie Widok z Łomnicy; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

TOPR w związku z drugim stopniem zagrożenia lawinowego apeluje o ostrożność i rozwagę. "Turysto, taterniku, narciarzu! Twoje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Ciebie. Bądź rozważny. Dopasuj swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do Twoich umiejętności i doświadczenia zimowego" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje TOPR, po ostatnich opadach pokrywa śnieżna jest słabo związana z podłożem i rozmieszczona bardzo nierównomiernie. "Uwaga na zamaskowane depozyty śniegu w żlebach i pod ścianami" - ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

TOPR informuje, że w przypadku drugiego stopnia zagrożenia lawinowego wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy się spodziewać samorzutnego schodzenia dużych lawin. Występują też częściowo niekorzystne warunki dla wędrówek. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy, szczególnie na wszystkich stromych stokach i na stokach średnio stromych. Kluczowym problemem lawinowym jest ilość świeżego śniegu z ostatnich opadów oraz siła sklejenia warstwy świeżej z poprzednią warstwą - występuje ryzyko obsunięcia się warstw.

Także karkonoski GOPR ostrzega przed trudnymi warunkami górskimi. Jak zaznacza, szlaki są nieprzetarte, a pokrywa śnieżna będzie miała od 20 cm do 100 cm, zaspy do 150 cm. W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura -10 C. Wiatr północny do 30 km/h. Zachmurzenie całkowite, widzialność ograniczona. Możliwe opady śniegu. Po nocnych opadach na szlakach zalega świeży śnieg, a pod nim lód.

Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i odpowiedniego wyboru trasy szczególnie na wszystkich stromych stokach. Każde wyjście w góry wymaga obiektywnej oceny ryzyka, dobrego przygotowania kondycyjnego oraz technicznego" - apeluje GOPR.