Arcybiskup Jan Paweł Lenga, wypowiadając się na temat papieża Franciszka, nie używa słowa "papież" - mówi o nim "Bergoglio" lub nazywa go "biskupem Rzymu". Dlaczego? Ponieważ nie uznaje Franciszka za papieża i wprost sprzeciwia się głoszonym przez niego naukom. Filmy z jego udziałem mają nawet kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń w serwisie YouTube.

Postać arcybiskupa Jana Pawła Lengi, emerytowanego biskupa Karagandy (miasto w Kazachstanie) przybliża Zbigniew Nosowski w kwartalniku "Więź". Powołuje się on często na słowa z książkowej rozmowy duchownego ze Stanisławem Krajskim. I tak czytamy np.: "Bergoglio sam się nie utwierdza w wierze i innym tej wiary nie daje, prowadzi świat na manowce", "Bergoglio głosi nieprawdę, głosi grzech, a nie głosi tradycji, która trwała tyle lat, dwa tysiące lat, wyrzuca ją, traktuje ją, jakby jej nie było. On głosi prawdę tego świata i to jest właśnie prawda diabła".

Z ust Lengi nie pada słowo papież w kontekście Franciszka.

"Nie zdejmuje z siebie tej papieskiej sutanny, białej sutanny, Benedykt XVI. Natomiast Bergoglio sam nazywa siebie biskupem Rzymu i jeżeli tak sam siebie nazywa, to jak ja mogę go nazywać? Jeżeli on sam sobie pozwala tak mówić o sobie, to mnie też się wydaje, że coś na pewno on wie, że tak chce siebie nazywać. Natomiast kiedy odprawiam Msze Święte, modlę się o papieża, nie nazywając go po imieniu" - przypomina Nosowski.

Urzędującemu papieżowi abp zarzuca m.in. "fałszywe rozumienie miłosierdzia.

Kim jest abp Lenga?

Arcybiskup Jan Paweł Lenga urodził się w 1950 r. w polskiej rodzinie w Gródku Podolskim na Ukrainie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 r. Najpierw został skierowany do pracy w Tadżykistanie, później trafił do Kazachstanu.

"W kwietniu 1991 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym i administratorem apostolskim dla Kazachstanu i Środkowej Azji (czyli również: Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu)" - pisze Nosowski. W 1999 r. Lenga został ordynariuszem Karagandy w Kazachstanie. Później w 2003 r. został arcybiskupem.

W 2011 r. papież przyjął jego rezygnację. Dokładne przyczyny dymisji nie są znane.

Obecnie arcybiskup jako marianin mieszka w Licheniu Starym.

Papieża krytykuje wprost. Co na to Kościół?

Krytyczne słowa pod adresem papieża z ust abp. Lengi można usłyszeć m.in. na YouTubie.

Nosowski postanowił więc sprawdzić, jak na jego wystąpienia reaguje np. Konferencja Episkopatu Polski.

"Abp Jan Paweł Lenga nigdy nie był i nie jest członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, a w 1991 r. został wyświęcony na biskupa. W związku z tym można pytać o abp. Lengę w Stolicy Apostolskiej i w Zgromadzeniu Księży Marianów" - usłyszał Nosowski od rzecznika KEP, ks. Pawła Rytela-Andrianika.

Publicysta "Więzi" poinformował, że przekazał tekst do nuncjatury apostolskiej w Warszawie "wraz z prośbą o wyjaśnienie statusu kanonicznego i przyszłości biskupa rzymskokatolickiego, który w liturgii nie wymienia imienia urzędującego papieża i publicznie twierdzi, że uważa obecnego biskupa Rzymu za uzurpatora i heretyka."