W nadleśnictwie Baligród w Bieszczadach natrafiono na nienotowany dotąd w Polsce gatunek grzyba - informują Lasy Państwowe.

Zdjęcie Niespotykany dotąd w Polsce gatunek grzyba Gyromitra ticiniana /Marcin Scelina, Nadleśnictwo Baligród, http://www.lasy.gov.pl /

Na nietypowo wyglądający okaz natrafiono w kwietniu, a teraz ustalono, że to gyromitra ticiniana. Gatunek nie ma jeszcze polskiej nazwy.

Reklama

"Gyromitra ticiniana do tej pory nie była notowana w Polsce. I to jest kosmos!" - czytamy na profilu Lasów Państwowych na Facebooku.



Lasy Państwowe ostrzegają, że to gatunek trujący.

"Zawiera substancję toksyczną - gyromitrynę, powodującą zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uszkodzenia wątroby, śledziony, nerek, szpiku kostnego oraz wzroku" - informują.