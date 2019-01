Ceremonia pogrzebowa pięciu 15-latek, które zginęły w pożarze escape roomu w Koszalinie, zaplanowana na czwartek rozpocznie się o godz. 11 mszą w Kościele św. Kazimierza - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik koszalińskiego magistratu Robert Grabowski.

Uroczystość pogrzebową organizuje miasto Koszalin.

"Ceremonia zaplanowana na czwartek rozpocznie się o godz. 11 mszą w Kościele św. Kazimierza. Uczestniczyć w niej będzie tylko najbliższa rodzina. Do kościoła będzie można wejść za zaproszeniem" - powiedział rzecznik magistratu.

Dodał, że na zewnątrz świątyni ma być ustawiony telebim. Po mszy planowany jest przejazd konduktu pogrzebowego. Trasa jest jeszcze ustalana.

Prezydent Koszalina w poniedziałek podczas konferencji prasowej poinformował, że tragicznie zmarłe dziewczęta spoczną razem, obok siebie na cmentarzu komunalnym.

W czwartek nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne w SP nr 18, w której uczyły się ofiary pożaru. Dyrektor szkoły Karina Gajda zapewniła, że szkoła zorganizuje opiekę dla dzieci, które do niej przyjdą, jednocześnie zwróciła się do rodziców, by tego dnia spróbowali znaleźć dla nich opiekę poza szkołą. Nauczyciele i uczniowie chcą uczestniczyć w pogrzebie.

Do tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 88 doszło 4 stycznia po godz. 17. Zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, uczennic jednej klasy, trzeciej "d" Gimnazjum nr 9, obecnie SP nr 18. Zatruły się tlenkiem węgla. Według wstępnych ustaleń prokuratury, przyczyną pożaru był ulatniający się gaz z butli gazowej, z której gaz dostarczany był do urządzeń grzewczych budynku.