W czwartek Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie odwołania Zalewskiej

Czwartkowe posiedzenie Sejmu, które miało być jednodniowe, zostało przedłużone do piątku. Posłowie rozpatrzą wniosek PO-KO o odwołanie szefowej MEN Anny Zalewskiej - poinformowało w środę PAP Centrum Informacyjne Sejmu. Także prawdopodobnie w czwartek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu w sprawie noweli prawa oświatowego dotyczącego matur.

Zdjęcie Minister Anna Zalewska /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Wniosek o odwołanie Zalewskiej Sejm rozpatrzy ok. północy z czwartku na piątek.

Klub PO-KO zarzucił Zalewskiej, m.in. chaos w edukacji, pogarszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli.

Autorzy wniosku podnoszą w nim także, że MEN nie przekazuje pieniędzy niezbędnych samorządom do realizacji nałożonych na nie zadań oświatowych. Wymieniono też takie skutki reformy, jak ograniczenie możliwości uczenia się najmłodszych dzieci przez zlikwidowanie obowiązku przygotowania przedszkolnego pięciolatków, nadmierne obciążenie nauką siódmoklasistów i ósmoklasistów, którzy w dwa lata realizują trzyletni program gimnazjum, przepełnienie szkół oraz brak możliwości nauki w szkole przez uczniów z niepełnosprawnościami.

Informację o przedłużeniu posiedzenia i rozpatrzeniu wniosku o wotum nieufności jako pierwszy podał portal 300polityka.pl.





Prawdopodobnie w czwartek dodatkowe posiedzenie Senatu

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP, prawdopodobnie w czwartek o godz. 19 rozpocznie się także dodatkowe posiedzenie Senatu w sprawie noweli prawa oświatowego dotyczącego matur.

W środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował PAP, że szef rządu Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałków: Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi pozwalającemu maturzystom przystąpić do egzaminu maturalnego. "Mamy nadzieję, że w czwartek zmiany zostaną uchwalone" - dodał.

W środę po południu nad projektem nowelizacji Prawa oświatowego pracuje rząd. Projekt przewiduje m.in., że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach - organowi prowadzącemu.

"Celem jest, aby każdy tegoroczny maturzysta mógł podejść do egzaminu dojrzałości" - podkreślił przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Morawiecki. "Pragnę zapewnić maturzystów i ich rodziców: nie będzie zagrożone przeprowadzenie matur" - oświadczył szef rządu.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski pytany w środę przez PAP, czy zostanie zwołane dodatkowe posiedzenie Senatu w sprawie projektu noweli Prawa oświatowego, zapewnił, że tak. "Oczywiście, że Senat będzie gotowy do pilnych prac ws. tej ustawy" - zadeklarował.

Strajk nauczycieli trwa już trzeci tydzień

Od 8 kwietnia tego roku trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej "Solidarności".

Egzaminy maturalne powinny rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

Szef kancelarii premiera poinformował w środę rano w TVP1, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na środowej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli wszystkim maturzystom na przystąpienie do egzaminów. Szczegóły projektu mają zostać przedstawione przez szefa rządu o godz. 15.

O tym, że rząd przygotował projekt "ustawy maturalnej" napisał w środę "Dziennik Gazeta Prawna". Według dziennika, zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury; obecnie jest to kompetencja rady pedagogicznej.