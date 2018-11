"Do marca ma być przygotowany raport Pentagonu o tym, czy w Polsce jest możliwe utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich; to dokument, od którego wiele zależy" - powiedział w środę wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Zdjęcie Wojciech Skurkiewicz /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

We wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem w Waszyngtonie. Rozmowy dotyczyły m.in. polskiego projektu utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. W środę w Poranku Rozgłośni Katolickich wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz pytany o tę wizytę powiedział, że to już 5. wizyta szefa MON Mariusza Błaszczaka w USA. "Zintensyfikowaliśmy kontakty na linii kierownictwa resortów obrony Polski i USA, bo propozycja stałego ulokowania wojsk amerykańskich w Polsce jest dla nas szczególnie istotna" - powiedział wiceszef MON.

Pytany o to, czy jest już pewne, czy bazy powstaną, Skurkiewicz powiedział: "Kongres zobowiązał Pentagon do przygotowania raportu. Wyasygnowano na to środki finansowe. Do marca ma być przygotowany raport o tym, czy w Polsce jest możliwe utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich. Czekamy na ten raport". Jak dodał, od tego dokumentu "wiele zależy".

Po to, by przekonać USA do utworzenia takich baz, Polska zapewnia USA, że ma źródła finansowania takiej bazy - mówił Skurkiewicz. "Mamy w najbliższych latach środki finansowe w dyspozycji MON na utworzenie tej bazy" - powiedział. Dodał, że chodzi o kwotę rzędu 2 mld zł. Jego zdaniem jest ona "ważnym elementem, który przemawia za polską propozycją".

Zdaniem wiceministra największym kosztem będzie budowa infrastruktury. Wyjaśnił, że w modelu docelowym bazy miałyby być swoistymi miasteczkami, które są do dyspozycji żołnierzy i ich rodzin. Jednak - jak ocenił - nie od razu taki model będzie przyjęty. "To będzie rozwijane sukcesywnie" - wskazał Skurkiewicz.

"Najważniejsza jest dzisiaj decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Pozostałe kwestie to technikalia" - podsumował i zapewnił, że Polska jest przygotowana, by partycypować w rozwoju infrastruktury na potrzeby nowych baz.

Wiceszef MON pytany o pomysł utworzenia europejskiej armii powiedział: "nie ma dziś żadnej innej alternatywy poza wzmacnianiem Sojuszu Północnoatlantyckiego".