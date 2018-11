W pogrzebie bez księdza "najważniejszy jest człowiek"

Wychowany został w kulcie Matki Boskiej Częstochowskiej. Chciał być powiernikiem dusz, stał się "świeckim księdzem". Dziś nie potrafiłby mówić o Bogu. Kim jest jeden z niewielu w Polsce mistrzów ceremonii pogrzebowych?

Zdjęcie Pan Bolesław Lewandowski, mistrz ceremonii pogrzebowej /archiwum rodzinne, autor: Grzegorz Madej /

Pan Bolesław Lewandowski urodził się w Częstochowie. Wychowany w rodzinie katolickiej rozpoczął studia teologiczne. Mając 23 lata, uzyskał pierwszy z trzech stopni święceń sakramentalnych, ale dzisiaj nie potrafiłby mówić o Bogu.

Reklama

W kwietniu 2019 roku minie dokładnie 40 lat, od kiedy ówczesny prezydent Bielska-Białej, płk Marian Kałoń wręczył mu togę, łańcuch oraz biret i powołał na urząd mistrza ceremonii. By całkowicie poświęcić się swojej profesji, zrezygnował z posiadania rodziny.

- Pogrzeby są dla mnie absolutnym priorytetem - przyznaje w rozmowie z Interią.

Mistrzowie ceremonii pogrzebowych najwięcej pracy mieli za czasów urzędowania Edwarda Gierka, kiedy dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Polski towarzyszyła polityka ograniczonych wpływów Kościoła. Po upadku ustroju socjalistycznego pan Bolesław spędził rok na zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie, gdy ok. 2,5 proc. badanych Polaków (GUS) deklaruje brak jakiegokolwiek wyznania, zdarza się, że telefon milczy przez trzy tygodnie.

Bywają też dni, kiedy mistrz ceremonii otrzymuje aż pięć zgłoszeń. W takich sytuacjach pan Bolesław musi liczyć na pomoc kolegi. Sam może obsłużyć jeden pogrzeb w ciągu dnia, ponieważ jego usługi obejmują kilka województw. We wskazane miejsce dojeżdża pociągami, busami i taksówkami.

- Nie mam samochodu. Podróżuję z torbą na ramieniu, jak apostoł - mówi.

- Ta niemal bezustanna dyspozycyjność jest w tej profesji najtrudniejsza - dodaje.

Mam czelność zaproponować pacierz. Pogrzeb jest dla wszystkich

- Też jestem człowiekiem, też mogę być chory, może mi się nie chcieć. Ale budzę się i mówię: Lewandowski, przecież jesteś powołany. Wiem, że nie mogę zawieść, muszę dojechać - opowiada pan Bolesław.

Jak twierdzi, w całej Polsce zaledwie kilka, może kilkanaście osób zajmuje się pochówkiem osób, które za życia zadeklarowały wolę pogrzebu świeckiego.

- Zaledwie na pięciu z nich można naprawdę polegać - mówi. Pozostali - zdaniem pana Bolesława - traktują ten zawód jako pracę dorywczą, a takie podejście bywa nieprofesjonalne.

Zdjęcie Mimo że pan Bolesław odprawia pogrzeby niewyznaniowe, nie zapomina o osobach wierzących / archiwum rodzinne, autor: Grzegorz Madej /

Jak wygląda pogrzeb bez księdza?

- Jestem jednym z niewielu, może jedynym mistrzem ceremonii w Polsce, który gdy przypomina zmarłego, to takiego, jakim był. Jakie życie, taki pogrzeb - opisuje ceremonię Bolesław Lewandowski. Do przemowy przygotowuje się poprzez telefoniczny wywiad z bliskimi zmarłego.

Pyta, jaki był za życia, ale nie przypisuje mu cudzych zasług.

Po przypomnieniu zmarłego proponuje żałobnikom chwilę ciszy. Mimo że pogrzeb jest humanistyczny, i z woli zmarłego pozbawiony powinien być elementów sakralnych, pan Bolesław nie zapomina nigdy o tych, którzy chcą pożegnać bliską osobę na swój sposób.

- Po tej ciszy mam czelność zaproponować tradycyjny pogrzebowy pacierz. Taki, jaki każdy w Polsce zna od dziecka - "Ojcze Nasz", "Zdrowaś Maryjo" i trzy razy "Wieczny Odpoczynek". Pogrzeb jest dla wszystkich - przez dziesięciolecia pan Bolesław wypracował swój sposób odprawiania ceremonii. Nazywa go "dziełem autorskim".

Z takiego pogrzebu zawsze każdy wyjdzie taki, jaki przyszedł

- Zawsze mówię na pogrzebie, że tu się nie zadaje pytań teologicznych, nie ma metafizycznych odpowiedzi. Z takiego pogrzebu zawsze każdy wyjdzie taki, jaki przyszedł, bo ja nie jestem roztrząsaczem sumienia, a tym bardziej moralizatorem. Moim zadaniem jest przypomnieć najlepiej, jak się da, drogę życiową zmarłego, uczcić jego pamięć.

Jak jest ładna pogoda na pogrzebie, to mówię, że na taką piękną pogodę trzeba sobie zasłużyć całym życiem, a jak pada, to mówię, że nawet niebo płacze po umarłym - uśmiecha się pan Bolesław.

Jego ulubionym cytatem traktującym o przemijaniu jest: "Wnet będziesz nikim nigdzie, a tak samo będzie z tym, co teraz widzisz, i z ludźmi, którzy teraz żyją. Wszystko bowiem rodzi się dla zmiany, przemiany i zniszczenia, aby co innego w to miejsce mogło powstać".

Te słowa Marka Aureliusza powinny być - według pana Bolesława - nad wejściem do wszystkich kaplic pogrzebowych, zwłaszcza na cmentarzach komunalnych.

Czym różni się pogrzeb humanistyczny od wyznaniowego?

Pytany o osobiste podejście do religii, odpowiada, że ma "jakąś taką swoją wiarę, niezwiązaną z żadną oficjalną religią".

- Moje prywatne przekonania i światopogląd nie mają nic wspólnego z tym, co robię. Staram się natomiast robić dobrze to, co do mnie należy, o co mnie ludzie proszą, staram się zostawiać dobre wspomnienia - tłumaczy.

Zdjęcie - Istotą jest człowiek - mówi pan Bolesław / archiwum rodzinne, autor: Grzegorz Madej /

Czym więc różni się pogrzeb świecki od pogrzebu wyznaniowego? Na ceremonii humanistycznej nie ma księdza, to oczywiste. Nie ma też katolickich symboli śmierci czy długich, wspólnych modlitw. Obok trumny czy urny najczęściej stawia się zdjęcie zmarłego.

- Istotą jest człowiek. Ten, który odszedł, jest najważniejszy - tłumaczy pan Bolesław.

- Kiedyś prowadziłem pogrzeb mężczyzny, na grobie którego rodzina postawiła zdjęcie 7-letniego chłopca w marynarskim mundurku. Ten mężczyzna miał ksywę "Marynarz" i chociaż od zrobienia tego zdjęcia minęło 70 lat, wszyscy wiedzieli, że to on jest na fotografii - wspomina mistrz ceremonii.

Ile kosztuje "świeckie" umieranie?

Pogrzeby niewyznaniowe najczęściej odbywają się na cmentarzach komunalnych. Inaczej było w Krzyżowej koło Żywca, gdzie pan Bolesław był kilka dni temu.

- Syn zmarłej poszedł prosić proboszcza o zgodę na pogrzeb świecki, bo cmentarz jest katolicki. Proboszcz otworzył kościół, udostępnił zakrystię i zostawił do dyspozycji mojej i żałobników. Jeszcze pół godziny po pogrzebie rodzina mogła wejść i się pomodlić - pan Bolesław docenia tolerancję katolickiego proboszcza, ale przyznaje, że najlepiej współpracuje mu się z pastorami ewangelickimi. "Oni są bardziej ludzcy" - uważa.

- Byłoby dobrze, gdyby choć raz w roku jakiś ksiądz pojechał na pogrzeb tak jak ja. To bardzo uczy pokory - mówi mistrz ceremonii. Zdarza się, że jego koszty dotarcia do rodziny zmarłego przewyższają honorarium.

Zobaczyłem straszną biedę (...) W ciągu niecałego roku pochowałem całą tę rodzinę. Wszyscy od tych skrętów poumierali

- W Częstochowie miałem pogrzeb, za który rodzina dała mi 300 zł. Biorąc pod uwagę koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia, to się nie kalkuluje. Kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem straszną biedę. Na stole stał wielki, szklany talerz z niedopałkami skręcanych w gazecie papierosów. Przy stole siedział wnuk, syn i córka zmarłej. W ciągu niecałego roku pochowałem całą tę rodzinę. Wszyscy od tych skrętów poumierali. Wszystkich chowałem za 300 zł od osoby.

Pan Bolesław, którego honorarium zazwyczaj jest dwa razy większe, przyznaje, że najhojniejsi są ludzie ubodzy. Dają tyle, ile mają.

- Jest wiele rodzin, do których wracam, często po 30 latach. Chowałem dziadków, a teraz chowam wnuków - dodaje.

Zdjęcie - Chowałem dziadków, a teraz chowam wnuków - pan Bolesław jako mistrz ceremonii pracuje od prawie 40 lat / archiwum rodzinne, autor: Grzegorz Madej /

Żyje dla ludzi, umrze po swojemu

- Naród składa się z jednego pokolenia ludzi żyjących i wielu pokoleń ludzi umarłych. Nikt nie jest przygotowany na nadejście śmierci, ale wszyscy wierzymy, że dla nas zostanie uczyniony wyjątek - mówi pan Bolesław, który - wydawać by się mogło - swój pogrzeb ma szczegółowo zaplanowany.

Chce być pochowany w trumnie i w todze. W testamencie zaznaczył, że pogrzeb będzie dwuczęściowy: dla znajomych i dla rodziny.

Ci, którzy mają nagrobki, żyją dłużej, bo tych, którzy nic nie mają, śmierć się nie boi

- Wszystko jedno czy świecki, czy katolicki - przyznaje pan Bolesław. W miejscowości, z której pochodzi, ma wykupione miejsce cmentarne i gotową płytę nagrobkową.

Na niestandardowym, ważącym 1200 kg nagrobku nie brakuje wyrytych czterech krzyży kawalerskich, dwóch symbolicznych ciem, uskrzydlonej klepsydry czy płaskorzeźby w kształcie czaszki. Brakuje jednak napisu "świętej pamięci" i katolickiego krzyża, o którzy zabiega matka pana Bolesława.

- Mamo, nie Pan Jezus będzie w tym grobie leżał, tylko ja - tłumaczy.

- Nie boję się tego, że mam wykupiony grób. Uważam, że ci, którzy mają nagrobki, żyją dłużej, bo tych, którzy nic nie mają, śmierć się nie boi - mówi pan Bolesław.

Umrzeć chce spokojnie, samotnie, bez bólu. Jest zwolennikiem eutanazji.

- Może to już są ostatnie lata mojej pracy, ale jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że życia nie zmarnowałem - kończy.

Ewa Majewska