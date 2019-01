W Polce zimuje coraz więcej bocianów

W Polsce z roku na rok przybywa zimujących bocianów - wynika z danych zebranych przez Fundację Przyrodniczą Pro Natura. Pięć lat temu - według danych tej organizacji - było to 60 ptaków, w tym sezonie naliczono już 120 bocianów, które zostały na zimę w Polsce.

Fundacja Pro Natura prowadzi akcję liczenia zimujących bocianów od pięciu lat. Liczenie prowadzone jest każdego roku od połowy września do połowy marca. Fundacja udostępniła specjalną infolinię, na którą można dzwonić z informacją o zimujących bocianach. Zbierane są dane dotyczące miejsca zimowania bocianów, ich kondycji i informacje m.in. o tym czy są one dokarmiane przez człowieka, czy też same sobie zapewniają pożywienie.

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź z Fundacji Pro Natura w rozmowie z PAP podkreśliła, że zimowanie bocianów w Polsce, to zjawisko stosunkowo nowe. "Tych osobników jest coraz więcej, pięć lat temu - według naszych danych - było to 60 ptaków, w tym roku naliczyliśmy już 120" - powiedziała Berezowska-Niedźwiedź.

Zdaniem pracowników fundacji, jedynym z powodów wzrostu liczby zimujących bocianów w Polsce może być ocieplenie klimatu. "Nie ma utrzymującej się przez kilka tygodni pokrywy śnieżnej i bociany mogą żerować. Zostają one w miejscach, w których łatwo jest o pokarm - przy ciekach wodnych, wysypiskach śmieci" - powiedziała Berezowska-Niedźwiedź.

Na zimę w Polsce zostają też bociany chore czy ranne, ale te trafiają do ptasich azyli. Zimujące bociany, to też te, które wykluły się z późnych lęgów i nie są na tyle silne, aby pokonać całą trasę migracji. "Są też osobniki silne i sprytne, które wolą w Polsce przezimować, aby wiosną zająć lepsze gniazdo. Im lepsze gniazdo, w bogatszym w pokarm miejscu, tym łatwiej o zdrową i dorodną samicę, która urodzi zdrowe potomstwo" - powiedziała Berezowska-Niedźwiedź.

Najwięcej bocianów zimuje w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. Nie ma ich za to praktycznie na Dolnym Śląsku.