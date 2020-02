W Polsce ruszają amerykańskie manewry Defender-Europe 2020

Największe od 25 lat ćwiczenie wojsk USA Defender-Europe 2020 rusza w Polsce - poinformował w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak. W ramach tych manewrów Amerykanie przerzucą do Europy 20 tys. swoich żołnierzy. "Razem z naszymi sojusznikami wzmacniamy bezpieczeństwo Polski" - podkreślił minister.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

"Defender - Europe 2020 w Polsce - rusza! W piątek na granicy w Kołbaskowie pojawią się pierwsze kolumny amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Planowany wjazd pierwszej kolumny około godziny 20.00. Razem z naszymi sojusznikami wzmacniamy bezpieczeństwo Polski" - napisał szef resortu obrony w czwartek na Twitterze.

Tym samym poinformował o rozpoczęciu polskiej części amerykańskich manewrów Defender - Europe 2020. Są one zaplanowane od lutego do maja i zakładają przerzut 20 tys. amerykańskich żołnierzy, wraz z ciężkim sprzętem do Europy, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach poligonowych m.in. w Polsce i krajach bałtyckich.

Będzie to największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat.

Według zapowiedzi MON, w Defender-Europe 2020 i serii ćwiczeń połączonych weźmie udział prawie 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów.

Polski wkład to udział ponad 2 tys. żołnierzy, ciężkiego sprzętu, lotnictwa, a także takich służb jak Policja, Straż Graniczna czy Straż Pożarna.