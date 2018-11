W środę przed godz. 13 rozpoczęło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt - złożony w środę rano przez posłów PiS - między innymi umożliwia sędziom SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu.

Zdjęcie Posiedzenie Sejmu /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Poseł Łukasz Schreiber w imieniu klubu PiS złożył wniosek o przejście do II czytania projektu nowelizacji ustawy o SN niezwłocznie po I czytaniu, bez odsyłania projektu do komisji.



Schreiber (PiS): Ustawa o SN była zgodna z konstytucją

Schreiber uznał przyjęte w grudniu zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym za dobre. "Uważamy te zmiany za właściwe, że w tym wypadku się nic nie zmienia" - podkreślił.

"Druga sprawa, to chcę podkreślić także, że ustawa o Sądzie Najwyższym (z grudnia 2017 r.), którą przyjęła Wysoka Izba była zgodna z konstytucją i nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości" - dodał polityk PiS.

Schreiber wskazał, że Polska jest członkiem UE i "Polacy chcą żeby Polska była członkiem UE, za tym się opowiada 87 proc. Polaków, według różnych badań". "W związku z tym jesteśmy też zobowiązani do tego, by przestrzegać, także w tym wypadku postanowienia zabezpieczającego TSUE" - mówił poseł PiS.

Jak dodał, w ocenie PiS nie można się zgodzić na bezpośrednie stosowanie postanowienia zabezpieczającego TSUE, gdyż "byłaby to rezygnacja z suwerenności, z praw przyznanych Wysokiej Izbie".

"Uważamy, że nie można się na to zgodzić, ponieważ nie chodzi o jedną ustawę, ale stworzenie groźnego precedensu. Uważamy, że nie można się na to zgodzić ponieważ dotyczyłoby to całego obowiązywania, tworzenia prawa w Polsce. De facto oznaczałoby to zasad konstytucyjnych, złamanie konstytucji, a Prawo i Sprawiedliwość zawsze było, jest i będzie za poszanowaniem konstytucji" - podkreślił Schreiber.

Poseł PiS odniósł się też do wystąpień posłów opozycji, według których PiS chce doprowadzić do Polexitu. "To jest nie tylko oszustwo, ale to jest po prostu fake news opozycji. To jest próba ustawiania debaty publicznej w taki sposób w jaki nie powinniśmy" - oświadczył.

"Polska i rząd PiS, większość parlamentarna absolutnie opowiada się za członkostwem Polski w UE i za także respektowaniem prawa unijnego, nawet jeżeli mamy co do tego inne zdanie" - dodał poseł.

Kropiwnicki (PO): Przegrał PiS, ale wygrała Polska

"W projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym PiS wycofuje się ze złej reformy. Przegrał PiS, ale wygrała Polska" - podkreślił w Sejmie poseł PO Robert Kropiwnicki podczas debaty nad projektem PiS.





Według Kropiwnickiego, projekt, w kontekście zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które zakłada zawieszenie stosowanie przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku, jest niepotrzebny.



Poseł PO zauważył, że zabezpieczenie TSUE wchodzi w życie, jest skuteczne i obowiązuje od momentu jego wydania, a sędziowie na jego mocy zostali przywróceni do orzekania.



"W tym projekcie wycofujecie się tak naprawdę ze swojej złej reformy, z deformy, z tego jak rujnowaliście Sąd Najwyższy i polski wymiar sprawiedliwości" - oświadczył poseł PO. "Przegraliście tę sprawę, na szczęście dla Polski, dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta sprawa jest dla was przegrana i wszyscy to już wiemy, przegrał PiS, ale wygrała Polska, Polki i Polacy" - dodał poseł Platformy.



Kropiwnicki ocenił, że w projekcie jest wiele niedomówień i powinien on trafić do pracy w sejmowej komisji sprawiedliwości, żeby przeprowadzić tam debatę i wysłuchać opinii legislatorów.





Gasiuk-Pihowicz (.N): Bubel prawny, za którym nie sposób zagłosować

"Sędziowie SN, którzy zostali usunięci stamtąd przez obecną ekipę rządzącą, wrócili do orzekania na mocy przepisów prawa unijnego, a nie z łaski polityków PiS" - oświadczyła szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Podkreśliła, że postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości UE stosuje się bezpośrednio i nie potrzeba do tego żadnej ustawy. Jej zdaniem kwestionowanie stosowania bezpośrednio orzeczeń TSUE to "kwestionowanie miejsca Polski w Unii Europejskiej". "To jest pierwszy krok do Polexitu" - oceniła.

Gasiuk-Pihowicz wskazywała, że w projekcie ustawy autorstwa PiS wycofano się jedynie z części zaskarżonych przepisów, które dotyczą sędziów, którzy "zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku".

"To działanie absolutnie połowiczne, bo większa część przepisów ustawy o czystkach w SN w dalszym ciągu będzie obowiązywała" - mówiła.

Ponadto, jak wskazywała posłanka Nowoczesnej, projekt ustawy jest "powtórzeniem czynności, które już zostały wykonane przez I prezes SN na mocy postanowienia TSUE". "Ta ustawa to potwierdzenie całkowitego niezrozumienia prawa unijnego przez PiS i braku szacunku dla tego prawa. Ta ustawa jest protezą, która usuwa wadliwe przepisy, ale nie zmienia wad systemowych, które powstały po ataku PiS na niezależność SN" - oceniła.

"Ta ustawa to bubel prawny, za którym nie sposób zagłosować" - dodała.

Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna) zwracała uwagę na szybkie tempo prac nad projektem ustawy o SN, a sam projekt oceniła jako "pisany na kolanie".

Dolniak negatywnie oceniła też wniosek posła PiS Łukasza Schreibera, który wniósł o przejście do II czytania projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym niezwłocznie po I czytaniu, bez odsyłania projektu do komisji. Taka sytuacja - jak mówiła - pozbawia przedstawicieli Sądu Najwyższego możliwości wypowiedzenia się na temat projektu, który ich dotyczy. "Tym działaniem pozbawiacie Sejm możliwości debaty o tak istotnej ustawie" - dodała.



Jachnik (Kukiz'15): To nie jest żadna nowelizacja

"To nie jest żadna nowelizacja, nie zgadzam się z wnioskiem, by to kierować do komisji, bo należałoby to bez czytania przegłosować, bo ten projekt jest niczym i nie należy go wprowadzać" - ocenił poseł Kukiz'15 Jerzy Jachnik w Sejmie.



Jak podkreślił, "SN to nie jest wymiar sprawiedliwości w Polsce, to są sądy I i II instancji, a to tam dzieje się źle, podczas gdy Sejm się skupia nad Sądem Najwyższym".



Przekonywał, że należałoby zatem raczej zmienić przepisy ustawy o sądach powszechnych. Aby to zrobić - przekonywał - należałoby stworzyć "wspólną komisję" z udziałem polityków wszystkich opcji, sędziów, prawników oraz członków organizacji pozarządowych tak, by doprowadzić do przygotowania całościowych zmian w wymiarze sprawiedliwości.



Według Jachnika "wszystkie te ustawy są chore, a my się skupiamy tylko na SN". "Co z sędziami, korzy zostali nominowani, co z prokuratorami, którzy są sędziami izb dyscyplinarnych, co z ławnikami, którzy zostali wybrani w sposób kompromitujący? To, co zrobiono przy wyborze ławników, z ideą ławników, woła o pomstę do nieba" - mówił.



Jachnik ocenił, że "aby nie ponosić konsekwencji związanych z orzecznictwem europejskiego trybunału, nie jest potrzebna ustawa".



Kamiński (UED-PSL): To, co jest naszym Westerplatte, jest waszym Stalingradem

Z kolei poseł Michał Kamiński (UED-PSL) apelował w czasie debaty do posłów PiS, aby się wycofali i odeszli. Ocenił, że kolejna nowelizacja przepisów "to jest oczywiście porażka PiS".



"Porażka w konfrontacji z UE, konfrontacji Polsce niepotrzebnej, bo miejsce Polski jest w Europie i Polski przyszłość jest Europie, czego wielu z was niestety nie rozumie" - powiedział Kamiński.



"Ale to jest przede wszystkim sukces społeczeństwa obywatelskiego, nie sukces opozycji nawet, ale sukces tych wszystkich ludzi, którzy nie szczędząc wysiłków, nie szczędząc swojego czasu i zdrowia protestowali na ulicach polskich miast przeciwko waszej pseudoreformie" - ocenił poseł PSL-UED.



Przypomniał powiedzenie, że każdy ma swoje Westerplatte. Jak dodał, dla społeczeństwa obywatelskiego i "prawdziwych obywateli" Westerplatte będzie zawsze obrona wolności, demokracji i obrona miejsca Polski w Europie. "To, co jest naszym Westerplatte, jest waszym Stalingradem - jest początkiem końca tej władzy" - oświadczył Kamiński.



Podkreślił, że konflikt Polski z Europą dot. wymiaru sądownictwa nie był potrzebny. "I po co wam to było? Po co wam była ta awantura, obniżanie autorytetu Rzeczpospolitej? Źle się dzieje, jeśli nas Polaków, jeśli państwo polskie Europa musi uczyć wolności i demokracji" - powiedział poseł.



"Wy przegraliście dziś nie z Europą, przegraliście dzisiaj z duchem Polaków, z duchem wolności, sprawiedliwości; dzisiaj zaczynamy marsz do wolności i ten marsz zakończymy wtedy, kiedy odejdziecie od władzy" - podkreślił Kamiński.





Protasiewicz (UED-PSL): PiS szoruje głową po asfalcie

Jacek Protasiewicz (PSL-UED) ocenił, że PiS miało wstać z kolan, a "szoruje głową po asfalcie". "Mając usta pełne frazesów o polityce godności, o tym, że twardo będziemy negocjować w interesie Polski, dlaczego polski Sejm, polskich posłów traktujcie jak folwark pańszczyźniany?" - pytał Protasiewicz.



Podkreślił, że nowelizacja ustawy o SN jest procedowana w skandalicznym trybie, nie dając możliwości dyskusji. "To wy jesteście odpowiedzialni za to, że polski Sejm nie ma autorytetu" - oświadczył.





Projekt nowelizacji ustawy o SN

Projekt dotyczy przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym z grudnia 2017 r., która weszła w życie 3 kwietnia b.r. Zgodnie z nią z mocy prawa przeszli w stan spoczynku i od 4 lipca przestali pełnić funkcję sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogli dalej orzekać, jeśli złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN.

Zgodnie z projektem złożonym przez PiS, sędzia Sądu Najwyższego albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. "Służbę na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego albo sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego uważa się za nieprzerwaną" - czytamy w projekcie.