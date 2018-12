W Sejmie po godz. 19.00 zebrał się klub PSL-UED, który - według dotychczasowych zapowiedzi - ma rozmawiać o pomocy Nowoczesnej w zachowaniu klubu sejmowego. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że do Nowoczesnej przejść miałby poseł klubu PSL-UED Jacek Protasiewicz.

Zdjęcie W zeszłym tygodniu szeregi Nowoczesnej opuściło siedmioro posłów oraz wykluczony wcześniej Piotr Misiło /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział PAP przed posiedzeniem klubu, że decyzja w tej sprawie zapadnie w środę rano.

Reklama

Również sam Protasiewicz pytany przez PAP, czy decyzja o jego ewentualnym przejściu do Nowoczesnej zapadnie w środę odparł, że "raczej tak".

"Bo widzimy, że jest wiele głosów, opinii. Dla wielu koleżanek i kolegów zarówno z UED, jak i z PSL, ta sytuacja jest nowa, zaskakująca i potrzebują oni wysłuchać więcej argumentów, zastanowić się. No i może ta decyzja dzisiaj nie zapaść, ale rozmowa jest potrzebna, bo żeby dojść do jakichś konkluzji musimy rozpocząć uczciwą rozmowę" - podkreślił.

W zeszłym tygodniu z Nowoczesnej odeszło siedmioro posłów (w tym dotychczasowa szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz), którzy wraz z wykluczonym z Nowoczesnej posłem Piotrem Misiłą przeszli do klubu PO, który zmienił nazwę na klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Po odejściu siedmiorga posłów klub Nowoczesnej przestał istnieć i stał się 14-osobowym kołem. Minimalna liczba posłów konieczna by istniał klub to 15 osób.

Od zeszłego tygodnia Nowoczesna prowadziła z kilkorgiem posłów rozmowy w sprawie dołączenia do koła, tak, aby mogła ona na powrót stać się klubem i nie straciła przez to swej reprezentacji w Prezydium Sejmu, czy komisjach sejmowych.

"Wszystko na to wskazuje, że pan poseł Protasiewicz dołączy do nas, decyzję tę musi jednak ogłosić klub PSL-UED" - powiedział wcześniej PAP jeden z ważnych polityków Nowoczesnej.