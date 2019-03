Narodowy Marsz Życia wyruszył w niedzielę z placu Zamkowego w Warszawie. Postulaty uczestników to m.in. prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wsparcie dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.

Zdjęcie Narodowy Marsz Życia /Piotr Molecki /East News

Jak poinformowali organizatorzy, uczestnicy marszu będą domagać się także jak najszybszego przyjęcia przez Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu "Zatrzymaj aborcję" oraz wypowiedzenia przez nasze państwo Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.

Reklama

"Wierzymy, że ten rok może być kluczowy dla realizacji postulatu ochrony życia od poczęcia, a szczególnie w przypadku eugenicznym. Rządzący dziś Polską mają wszystkie instrumenty, aby spełnić obietnicę, ale przede wszystkim realnie sprawić, by nasz świat stał się choć trochę lepszy. Mają większość w Sejmie i Senacie, mają większość przekonanych w sprawie ochrony życia posłów i senatorów, mają w Parlamencie gotowy do dalszego procedowania obywatelski projekt ustawy, mają gotowy projekt stanowiska w Trybunale Konstytucyjnym, mają media publiczne, które mogą być doskonałym forum prezentacji racji na rzecz życia i miejscem spokojnego dialogu z widzącymi to inaczej" - napisali organizatorzy na Facebooku.

Wymarsz poprzedziła msza św. w stołecznym kościele Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Przed wyruszeniem odśpiewano hymn narodowy, po którym odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników marszu. Prezydent wyraził w nim przekonanie, że życie ludzkie będzie coraz bardziej chronione.

Uczestnicy marszu niosą transparenty z napisami m.in. "Polska rodziną silna"; "głośmy radość życia"; "miłosierni za nienarodzonych"; "miłość zwycięży" czy też "Ruch Prawdziwa Europa za życiem".

Organizatorem marszu jest Chrześcijański Kongres Społeczny.