W styczniu, w ramach skoordynowanych wielkoobszarowych polowań, odstrzelono 918 dzików. Dane przedstawiono we wtorek na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji rolnictwa i środowiska.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Renata i Marek Kosińscy /Agencja FORUM

Ministrowie obu resortów przekonywali, że odstrzał był konieczny ze względu na walkę z afrykańskim pomorem świń. Z kolei ekolodzy utrzymują, że najskuteczniejszą metodą jest bioasekuracja, czyli zachowanie odpowiednich środków ostrożności i higieny, mających nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa.

