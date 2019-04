W piątek po południu w warszawskiej siedzibie partii obraduje Komitet Polityczny PiS. Głównym tematem spotkania ma być kalendarz przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komitet ma też zająć się kwestią ewentualnej rekonstrukcji rządu.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /East News

"Komitet zajmie się kalendarzem wyborczym, a także innymi sprawami w tym przyszłą, ewentualną rekonstrukcją rządu po wyborach do PE" - powiedział PAP polityk z kierownictwa PiS. Według rozmówcy PAP, podczas spotkania niekoniecznie muszą jednak zapaść decyzje dotyczące ministrów, którzy odejdą z rządu oraz tego, kto ich zastąpi.

Szef sztabu wyborczego PiS, europoseł Tomasz Poręba mówił w piątek dziennikarzom, że Komitet Polityczny PiS nie będzie podejmował tego dnia żadnych decyzji w sprawie rekonstrukcji rządu.

"Komitet Polityczny spotyka się dzisiaj w sposób bardzo standardowy, aby przedyskutować aktualną sytuację polityczną, nie przyjmujemy dziś żadnych decyzji, które miałyby dotyczyć tematu, o którym pan mówi" - odpowiedział szef sztabu wyborczego PiS, pytany o decyzje dotyczące rekonstrukcji rządu.

Wiceprezes PiS Adam Lipiński powiedział przed posiedzeniem, że spotkanie Komitetu będzie dotyczyło spraw związanych z wyborami do PE. "Nic nie wiem o żadnej rekonstrukcji" - dodał pytany o kwestie, które będą poruszane na posiedzeniu Komitetu Politycznego.

W najbliższych dniach zapadnie decyzja

W wypowiedzi polityków PiS z ostatnich dniach wynikało, że jeszcze przed wyborami europejskimi, które odbędą się 26 maja, może dojść do rekonstrukcji rządu.

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił na początku tygodnia, że według jego wiedzy "w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy, a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji (rządu) dojdzie". Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek oświadczyła we wtorek, że ma informację, iż do zmian w rządzie dojdzie jeszcze przed wyborami do PE.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła natomiast w środę, że wybory do europarlamentu zmuszają do rekonstrukcji rządu, gdyż na listach są m.in. ministrowie. "Z informacji, które ja posiadam, rekonstrukcja miała dotyczyć ministrów konstytucyjnych - tych, którzy dowodzą resortami, którzy obejmą mandat w europarlamencie" - powiedziała Kopcińska.

Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym m.in.: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska.